牆也擋不住 中國用戶仍活躍Clubhouse

語音社交軟體Clubhouse。 路透

儘管中國 官方日前出手封鎖語音社交軟體Clubhouse ，但中國用戶仍活躍其中，不時與台灣 用戶交流各類議題。例如有中國用戶就開設「主題房」，教台灣用戶發「兒化（捲舌）音」。

在「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」等Clubhouse主題房掀起各界關注後，中國官方8日出手封鎖Clubhouse，導致中國用戶必須透過虛擬私人網路（VPN，俗稱「翻牆軟體」）才能使用。

但中國用戶使用Clubhouse的熱情沒有因此被澆熄。在官方封鎖後，中國用戶們仍活躍其中，且除了政治性話題，不少中國用戶也開設主題房與台灣用戶討論生活類議題。例如有中國用戶就開設名為「北京人教台灣人講兒化音～兩岸友情大亂燉」主題房，進行「兒化音」教學。

不僅如此，在討論虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）、投資創業、靈異故事分享等議題的主題房，處處可見中國用戶的身影，其中有不少還是中國用戶主動開設的主題房，當中也有台灣用戶參與，形成軟性議題的兩岸交流。

但兩岸政治話題也並非轉而趨冷。在「兩岸青年大亂聊」後，有用戶再開設「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房，當中聚集了不少台灣用戶及中國用戶，對兩岸未來相處之道進行討論。

對於Clubhouse上存續的兩岸民間交流，國立政治大學東亞研究所所長王信賢今天告訴中央社，兩岸民眾可以透過Clubhouse認知到，「對方不是官方宣傳的那個模樣」。雖然交流無法遍及每一個人，但「只要有交流就夠了」。

在「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房中，就有中國用戶提到，許多對岸民眾對台灣充滿憧憬或嚮往，雙方應該增進彼此的了解，兩岸民眾未來如何在互相尊重的前提下進行平等對話，「是我們應該去思考的走向」。