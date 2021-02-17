我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極端寒流+斷電 全美三分之一原油生產停擺

牆也擋不住 中國用戶仍活躍Clubhouse

牆也擋不住 中國用戶仍活躍Clubhouse

中央社／台北17日電
語音社交軟體Clubhouse。 路透
語音社交軟體Clubhouse。 路透

儘管中國官方日前出手封鎖語音社交軟體Clubhouse，但中國用戶仍活躍其中，不時與台灣用戶交流各類議題。例如有中國用戶就開設「主題房」，教台灣用戶發「兒化（捲舌）音」。

在「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」等Clubhouse主題房掀起各界關注後，中國官方8日出手封鎖Clubhouse，導致中國用戶必須透過虛擬私人網路（VPN，俗稱「翻牆軟體」）才能使用。

但中國用戶使用Clubhouse的熱情沒有因此被澆熄。在官方封鎖後，中國用戶們仍活躍其中，且除了政治性話題，不少中國用戶也開設主題房與台灣用戶討論生活類議題。例如有中國用戶就開設名為「北京人教台灣人講兒化音～兩岸友情大亂燉」主題房，進行「兒化音」教學。

不僅如此，在討論虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）、投資創業、靈異故事分享等議題的主題房，處處可見中國用戶的身影，其中有不少還是中國用戶主動開設的主題房，當中也有台灣用戶參與，形成軟性議題的兩岸交流。

但兩岸政治話題也並非轉而趨冷。在「兩岸青年大亂聊」後，有用戶再開設「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房，當中聚集了不少台灣用戶及中國用戶，對兩岸未來相處之道進行討論。

對於Clubhouse上存續的兩岸民間交流，國立政治大學東亞研究所所長王信賢今天告訴中央社，兩岸民眾可以透過Clubhouse認知到，「對方不是官方宣傳的那個模樣」。雖然交流無法遍及每一個人，但「只要有交流就夠了」。

在「你懷念的兩岸青年大亂聊」主題房中，就有中國用戶提到，許多對岸民眾對台灣充滿憧憬或嚮往，雙方應該增進彼此的了解，兩岸民眾未來如何在互相尊重的前提下進行平等對話，「是我們應該去思考的走向」。

中國 台灣 Clubhouse

上一則

山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫

延伸閱讀

你買對嗎？投資人錯把馮京當馬涼 Clubhouse飆逾1000%

你買對嗎？投資人錯把馮京當馬涼 Clubhouse飆逾1000%
馬斯克邀普亭上Clubhouse 克里姆林宮：很有趣的提議…

馬斯克邀普亭上Clubhouse 克里姆林宮：很有趣的提議…
個資恐外洩中國 Clubhouse強化加密

個資恐外洩中國 Clubhouse強化加密
個資恐落北京之手 Clubhouse將加強用戶保護措施

個資恐落北京之手 Clubhouse將加強用戶保護措施

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

2021-02-11 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元