歐盟最大貿易夥伴已經不是美國 而是中國

大陸與歐盟雙邊貿易去年逆勢增長，中國並取代美國，成為歐盟最大貿易夥伴。圖為中歐班列（渝新歐）起點站重慶團結村中心站。新華社

人民日報報導，根據歐盟 統計局發布的貿易數據顯示，美國 已經不是歐盟的最大貿易夥伴。2020年中歐雙邊貿易總額達5,860億歐元，超越美國與歐盟的5,550億美元。

據統計，2020年歐盟與中國 進出口貿易實現雙增長，其中歐盟從中國進口商品3,835億歐元，年增長5.6%；向中國出口商品2,025億歐元，增長2.2%。

反觀2020年歐盟對美國進出口則是雙雙下降。其中，歐盟自美國進口商品2,020億歐元，衰退13.2%；對美國出口商品3,530億歐元，下降8.2%。

不過，歐盟對中國的貿易逆差也高達1,810億歐元，對美國則是享有1,510億歐元的貿易差。

在歐盟前十大貨物貿易夥伴中，去年唯獨對中國實現貿易雙向增長。

人民日報指出，盡管受到疫情衝擊，2020年中歐貿易仍實現逆勢增長。中歐班列開行數量創新高，全年開行1萬2,406列，年增長50%，並首次突破「萬列」大關。

此外，中歐正式簽署《中歐地理標誌協定》，如期完成中歐投資協定談判，不斷為中歐貿易和投資注入新動力。

中國駐歐盟使團團長張明表示，中國躍升為歐盟第一大貿易夥伴，充分體現了中歐經貿合作的強勁韌性。2021年是中國「十四五」規劃開局之年，也是歐盟實施大規模復甦計劃的啟動之年，中歐關係面臨重要機遇。

人民日報指出，歐洲媒體認為，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，率先控制疫情，率先實現經濟復甦，推動進出口強勁增長，拉動了歐中貿易逆勢增長。

法新社評論認為，去年第1季之後，中國迅速復工復產，國內消費恢復，為歐洲商品提供了寶貴機遇，尤其是汽車等行業，中國已成為歐盟最重要的海外市場。

此外，歐盟國家去年對防疫物資、電子產品等需求強勁，也刺激了中國相關商品對歐盟的出口。法新社分析，歐中完成投資協定談判將會為歐洲企業進入中國市場提供更多機會。