我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2775萬 加州近350萬染疫

拜登：中國將為踐踏人權付出代價

歐盟最大貿易夥伴已經不是美國 而是中國

記者林則宏／即時報導
大陸與歐盟雙邊貿易去年逆勢增長，中國並取代美國，成為歐盟最大貿易夥伴。圖為中歐班列（渝新歐）起點站重慶團結村中心站。新華社
大陸與歐盟雙邊貿易去年逆勢增長，中國並取代美國，成為歐盟最大貿易夥伴。圖為中歐班列（渝新歐）起點站重慶團結村中心站。新華社

人民日報報導，根據歐盟統計局發布的貿易數據顯示，美國已經不是歐盟的最大貿易夥伴。2020年中歐雙邊貿易總額達5,860億歐元，超越美國與歐盟的5,550億美元。

據統計，2020年歐盟與中國進出口貿易實現雙增長，其中歐盟從中國進口商品3,835億歐元，年增長5.6%；向中國出口商品2,025億歐元，增長2.2%。

反觀2020年歐盟對美國進出口則是雙雙下降。其中，歐盟自美國進口商品2,020億歐元，衰退13.2%；對美國出口商品3,530億歐元，下降8.2%。

不過，歐盟對中國的貿易逆差也高達1,810億歐元，對美國則是享有1,510億歐元的貿易差。

在歐盟前十大貨物貿易夥伴中，去年唯獨對中國實現貿易雙向增長。

人民日報指出，盡管受到疫情衝擊，2020年中歐貿易仍實現逆勢增長。中歐班列開行數量創新高，全年開行1萬2,406列，年增長50%，並首次突破「萬列」大關。

此外，中歐正式簽署《中歐地理標誌協定》，如期完成中歐投資協定談判，不斷為中歐貿易和投資注入新動力。

中國駐歐盟使團團長張明表示，中國躍升為歐盟第一大貿易夥伴，充分體現了中歐經貿合作的強勁韌性。2021年是中國「十四五」規劃開局之年，也是歐盟實施大規模復甦計劃的啟動之年，中歐關係面臨重要機遇。

人民日報指出，歐洲媒體認為，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，率先控制疫情，率先實現經濟復甦，推動進出口強勁增長，拉動了歐中貿易逆勢增長。

法新社評論認為，去年第1季之後，中國迅速復工復產，國內消費恢復，為歐洲商品提供了寶貴機遇，尤其是汽車等行業，中國已成為歐盟最重要的海外市場。

此外，歐盟國家去年對防疫物資、電子產品等需求強勁，也刺激了中國相關商品對歐盟的出口。法新社分析，歐中完成投資協定談判將會為歐洲企業進入中國市場提供更多機會。

歐盟 中國 美國

上一則

羨慕！劉鑾雄伉儷發開工紅包 員工每人5000港幣

下一則

數位人民幣將挑戰美元地位？專家：先做好這件事再說

延伸閱讀

挑戰「無害通過」限制 美軍驅逐艦航經南海

挑戰「無害通過」限制 美軍驅逐艦航經南海
中國製55萬新冠疫苗運抵匈牙利 歐盟第一國

中國製55萬新冠疫苗運抵匈牙利 歐盟第一國
金融時報：中國稀土禁令 衝擊美國國防工業

金融時報：中國稀土禁令 衝擊美國國防工業
美國華人春節聯歡晚會2.20登場 4小時節目精采紛呈

美國華人春節聯歡晚會2.20登場 4小時節目精采紛呈

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
「小馬雲」稱號紅極一時，卻因為人氣不再被解約送回家鄉。（視頻截圖 ）

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

2021-02-15 08:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28
世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

2021-02-11 15:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元