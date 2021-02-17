誰接任中國駐美大使？港媒再點名馬朝旭希望濃

港媒報導稱，現任中國外交部副部長馬朝旭接替崔天凱，出任中國駐美大使的可能性越來越高。（中新社／中央社）

隨著中國 國家主席習近平和美國 總統拜登 「終於」通上電話，中國駐美大使崔天凱的接任者也再度引起議論。港媒引述多位中國問題專家看法，中國外交部副部長馬朝旭接替的可能性越來越高。

根據香港南華早報於華盛頓時間15日晚間報導稱，選任戰狼性格或是處事較圓融的外交官，作為崔天凱的接替者，是目前北京當局正在思考的問題。可以確定的是，接任者的基本條件是「對美國具備充足知識且充分了解，並能堅決地執行習近平強硬的外交政策。」

多位美國學界與智庫的中國關係學者在報導中提出觀察分析，在中美經歷了數年的緊張對抗之際，隨著拜登上台，接替大使的人選將肩負了緩和並促進雙方關係的任務，而現任中國外交部副部長馬朝旭是適當的人選。

報導引述華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）指出，馬朝旭擁有豐富的經驗以及適當的職級，而且他比崔天凱小11歲，代表年輕一代的觀點，「即便雙邊關係議題不太可能有改變，但人們會期待他展現出不同的風格。」

孫韻並稱，「馬朝旭已經做好準備擔任這個角色了。」

約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙（Andrew Mertha）在報導中分析，馬朝旭擁有信譽，他是一名可以直接、循序漸進溝通的對象，因此不必追求成為「戰狼」以向北京表示效忠。

莫沙並稱，崔天凱是一名具有天賦的外交官，過去幾年間他處在一個困難的位置，但他的（駐美大使）生涯將會是一個難以超越的楷模。現在讓馬朝旭接任，是合適的時間點與人選，將為雙方政府間注入希望，而且耳目一新。

不過報導也引述曾任美國駐中國大使館公使銜貿易參贊郭嘉明（James Green）觀察，認為另一位副部長樂玉成也有出線的機會。

郭嘉明指出，在2007年到2008年間，曾與時任中國外交部政策規劃司司長的馬朝旭共事，他形容馬朝旭「是一個非常聰明的人」，但缺乏經濟學的相關知識，而且是一個遵循教條的人。

郭嘉明認為，樂玉成也可能是接替人選，過去曾擔任過政策規劃部門的職務，且有更好的人際交往能力。

不過日前港媒曾報導，身兼中央候補委員的常務副部長樂玉成分管俄羅斯、中亞事務，與美國淵源不深，且是下屆外交部長的熱門人選，因此駐美可能性不高。

現年57歲的馬朝旭曾當過駐澳洲大使、常駐日內瓦代表、常駐聯合國代表，外交資歷完整，據稱對美國事務也有一定程度的了解。在美國事務專家、外交部副部長鄭澤光內定接任駐英大使後，他成為檯面上最為熱門的駐美大使人選。