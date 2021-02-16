英相稱新冠起源自武漢 中使館：2019疫情就在全球出現

中國駐英國大使館17日發表聲明。（取材自微博）

英國 首相強生（Boris Johnson）15日被問到「誰應該對疫情 起源缺乏透明度負責」時表示，「我認為相當明顯的是，大部分的證據似乎都指向了該疾病的起源地武漢」。中國 駐英國大使館17日發表聲明反擊稱，「疫情在2019年下半年就在世界多地出現」，堅決反對將疫情政治化、對中國汙名化。

強生15日在新聞發布會上說，世界大國應該達成一項關於流行病的全球條約，以確保類似在中國爆發的新冠病毒疫情有確切的透明度。

當強生被問到，誰應該對疫情起源缺乏透明度負責，他說：「我認為相當明顯的是，大部分的證據似乎都指向了該疾病的起源地武漢。」

強生強調：「我認為我們都需要盡可能多地認識到這可能是如何發生的，像是有人提出的人畜共患問題。我認為我們需要盡可能多的數據。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特上表示支持強生的建議。

對此，中國駐英國大使館發言人17日表示，病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，應由全球科學家合作開展有關工作。不少線索、報導和研究表明，疫情早在2019下半年就已在世界多地多點出現，反映出對其他國家和地區進行類似考察的必要性和緊迫性。中方堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國污名化，堅決反對向中方甩鍋推責。衷心希望各國切實展現公正客觀和負責任的態度，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作和構建人類衛生健康共同體作出應有貢獻。