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「批准中國科興疫苗緊急使用」香港疫苗委會提建議

記者林則宏／即時報導
香港疫苗顧問專家委員會建議港府，批准緊急使用北京科興中維生物技術有限公司所生產的新冠病毒滅活疫苗。(中新社)
香港疫苗顧問專家委員會建議港府，批准緊急使用北京科興中維生物技術有限公司所生產的新冠病毒滅活疫苗。(中新社)

香港疫苗顧問專家委員會昨天召開會議，一致認為科興疫苗的效益大於潛在風險，通過建議港府批准科興疫苗緊急使用，無須等待疫苗第三期臨床研究報告在期刊發表及世界衛生組織的審批結果。

香港文匯報報導，香港疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，科興日前提交的第三期臨床測試補充資料顯示，18至60歲人士的疫苗有效率整體為50.66%，相隔28天施打第二劑科興疫苗，有效率將提升至62.3%，符合世界衛生組織的標準。

由香港特區行政長官委任的香港疫苗顧問專家委員會上周三（10日）曾就科興疫苗在香港緊急使用開會，認為科興疫苗安全有效，但要求科興提供更多數據。科興於13日至15日提交補充資料，委員會昨日開會討論後一致決定推薦批准在香港緊急使用。

劉澤星說：「科興疫苗通過世衞的標準，且目前全球已有近1,200萬人接種，出現吉巴氏症及面癱等嚴重副作用的比率比背景發病率低。」

根據科興第三期臨床數據，18歲至60歲人士的疫苗有效率整體為50.66%，相隔28天後接種第二針，有效率升至62.3%，主要副作用包括打針位置疼痛（60.9%）、頭痛（50%）、肌肉痠痛（19%）、肚瀉（15%）、作悶（13%）、嘔吐（2.8%）、出紅疹（1.4%），相關症狀只出現一、兩天。

嚴重副作用如吉巴氏綜合症（GBS）、面癱（顏面神經麻痺）等比率較低，分別有兩人接種後出現吉巴氏症、44人有面癱，遠低於背景數據發病率。

港府早前已向三家藥廠訂購新冠疫苗，分別是北京科興、復星/BioNTech疫苗、以及牛津/阿斯利康疫苗，其中供應來源最可靠的科興疫苗因未能出示在國際權威醫學刊物刊登的第三期臨床報告，遲遲未獲港府批准使用。

香港明報指出，早前已獲港府批准緊急使用的BioNTech疫苗最快下周運抵香港。若科興疫苗能快速獲批，將有機會於3月初與BioNTech疫苗一起推出供香港巿民選擇。

科興疫苗已於本月5日獲大陸國家藥品監督管理局批准附條件上市，今年1月以來，印尼、土耳其、巴西、智利、哥倫比亞、烏拉圭、多明尼加、寮國、泰國等國，也陸續批准科興疫苗在當地緊急使用。印尼總統佐科威、智利總統皮涅拉也都已經接種科興疫苗。

疫苗 香港 印尼

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