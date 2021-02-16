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中國大使否認協助緬甸軍方：相關說法是無稽之談

中央社台北16日電
中國駐緬甸大使陳海今天否認中國介入協助緬甸軍方。圖為去年緬甸街頭歡迎習近平到訪的巨幅告示。(美聯社)
中國駐緬甸大使陳海今天否認中國介入協助緬甸軍方。圖為去年緬甸街頭歡迎習近平到訪的巨幅告示。(美聯社)

中國緬甸大使陳海今天否認中國介入協助緬甸軍方。他說，外傳中國飛機運送技術人員來緬、幫助緬甸建防火牆、中國士兵出現在緬甸街頭等，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。

中國駐緬甸大使館官網今晚發布陳海15日接受緬甸主要媒體「聲音」、「十一」、「七日」、「緬甸時報」、「Frontier」書面採訪內容。這是緬甸軍方1日發動政變以來，中國使館首度正式回應緬甸民間的質疑。

據發布，陳海說，這些飛機是中緬間正常貨運航班，頻次已從疫情前每天15至18班驟降至每天5班左右。運載的是緬甸對中國出口的海鮮等貨物，中國一直是緬甸農水產品重要出口市場。

他並稱，網傳謠言一開始誣稱航班運載的是技術人員，配圖故意截掉「貨運航班」字樣，後又炒作飛機運載的是所謂「武器」，甚至有人PS圖片稱飛機運的是調味料，前後矛盾，惡意栽贓。「我們希望這樣的謠言不要再出現。如果這類流言還能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽動。」

陳海說，作為緬甸的友好鄰邦，中國高度關注緬甸「近期發生的事情」。一段時間以來，中方注意到緬甸國內圍繞選舉相關問題出現的爭議，「但對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情。」

他並稱，民盟和軍隊都同中國有友好關係。出現現在的局面完全是中方不願意看到的。「我們希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。」

當被問到國際社會普遍呼籲要求緬甸軍方立即釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等民盟領導人，中方如何就此發揮作用？

陳海則說，翁山蘇姬主席領導的民盟同中國有著良好關係，致力於推進中緬命運共同體建設，共同推動中緬經濟走廊等務實合作。中方關注翁山蘇姬主席等人士的處境。「聯合國安理會相關談話反映了包括中國在內國際社會的共同立場」。

緬甸軍方發起政變後，中國態度低調避提「政變」，近日在緬甸民間引發諸多傳言與質疑。2月11日，數百名緬甸民眾聚集在中國駐緬甸大使館前抗議，要求中國政府不要支持獨裁者，不要干涉緬甸的國家事務。

緬甸 中國 翁山蘇姬

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