任正非：iPhone是最好的5G手機 代表華為網路技術佳

任正非說，華為在歐洲多個城市建構了5G網路，當iPhone 12可以在歐洲跑出高達1.82Gbps的下載速度，這就代表著 iPhone搭配華為的5G網路有很好的使用體驗。(路透)

美國財經雜誌富比士（Forbes）近日訪談華為 創辦人任正非 ，這是美國科技制裁華為後，任正非時隔一年首次接受外媒專訪，報導指出，任正非不但沒有對美國表達怨懟，還誇讚蘋果（Apple）的iPhone 12是世界上最好的5G手機。

但任正非誇iPhone，背後是在曲綫稱讚華為的5G技術。任正非說，華為在歐洲多個城市建構了5G網路，當iPhone 12可以在歐洲跑出高達1.82Gbps的下載速度，這就代表著 iPhone搭配華為的5G網路有很好的使用體驗。

任正非認為，這有助於平衡歐洲國家對於華為的看法。

香港經濟日報報導，任正非之前也曾公開承認Apple是他的老師、是他的靈感來源，不只他自己會使用iPhone，他女兒孟晚舟2018年在加拿大被捕時，身上也有完整的蘋果產品，包含 Macbook、iPad、iPhone。

富比世報導，蘋果有iOS完整生態系，華為也正在發展自家的HarmonyOS (鴻蒙作業系統)。

訪談中，任正非喊話美國總統拜登：希望新政府實行開放政策，強調「華為仍想買美產品、對華為生存力有信心。」