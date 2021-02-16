西安機場三期擴建變考古現場 發現古墓葬逾3500座

大陸西安咸陽國際機場的三期擴建工程發現各類古代文化遺跡4600多處，其中古墓葬超過3500座。（圖／取自北青網）

大陸西安咸陽國際機場 的三期擴建工程，農曆春節勘探共發現各類古代文化遺跡4600多處，其中包括各時期古墓葬超過3500座。

中新網報導，牛年春節，陝西省考古研究院空港新城考古研究基地全體成員就地過年，放棄休假，加班開展考古發掘，確保西安咸陽國際機場三期擴建工程順利進行。

據了解，西安咸陽國際機場三期擴建工程是目前大陸西北地區最大的民航工程，對陝西省建設西安國際航空樞紐意義重大。4日至17日農曆春節假期期間，空港新城考古研究基地動員60多名員工，由7個勞務公司配合900多名工人，開展機場三期擴建工程南、北飛行區及航站區等重點建設區域的考古發掘。

事實上，作為文物大省的陝西，建設工地「變成」考古現場已經不是第一次。2010年，為配合西安咸陽機場二期擴建工程建設，陝西省考古研究院曾對工程建設地區進行了考古發掘，其中共 發掘墓葬60多座，出土文物超過1300件；2011年，西安地鐵 2號線在西安東三爻堡村施工時，發現了6座古墓，共出土了40多件文物。

據統計，去年陝西省共開展各類考古項目179項，累計完成考古調查約609平方公里，考古勘探約1180萬平方公尺，發掘古墓葬3956座、古遺址10.58萬平方公尺。