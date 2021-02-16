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今年春節遇上情人節 上海人排隊買這種東西

記者林則宏／即時報導
今年春節，上海消費市場賣得最好的是黃金飾品。（取材自上觀新聞）
今年春節，上海消費市場賣得最好的是黃金飾品。（取材自上觀新聞）

今年春節，上海消費市場賣得最火的是什麼商品？上海解放日報旗下新媒體上觀新聞表示，答案是「黃金」。報導稱，由於今年春節遇上情人節，上海消費市場「雙節效應」明顯。過去幾天，上海黃金零售市場多個金飾品牌銷售都出現翻倍增長。

上觀新聞指出，過去兩天，上海市中心的中國黃金、老鳳祥、老廟黃金等金飾品牌的門店或櫃位，都能看見消費者排隊等著買黃金。尤其大年初三恰逢西洋情人節，不少人就選購黃金飾品作為情人節禮物。此外，由於今年是牛年，帶有牛元素的金飾小掛件也是春節暢銷款。

中國黃金表示，除夕開始，上海黃金消費市場就已迎來需求「小高峰」。由於近期國際金價趨於穩定，加上春節、情人節等因素疊加影響，帶動整個黃金市場迎來一輪銷售爆發，品牌銷售年比上漲131%。

在老鳳祥城隍廟旗艦店，過去兩天也擠滿了消費者。店員稱，「送親人」、「送對象」是最為主流的兩大購金需求，一些款式獨特、做工精緻的飾品一度賣到斷貨。此外，這幾天不少上海市民前來豫園觀賞花燈，也帶動了一些買氣。

老鳳祥相關負責人表示，最近幾天銷售非常火爆，銷售和去年同期相比增長將近300%，預估春節七天長假最後兩天，黃金飾品銷售仍將持續「牛市」飆升。

中國 金價

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