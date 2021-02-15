我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

調查：年薪越高睡越少！中國8成上班族11點後才睡

記者林則宏／即時報導
調查顯示，中國上班族普遍存在睡眠問題。圖為2018年山西太原一處商場舉行的睡眠大賽。(中新社)
調查顯示，中國上班族普遍存在睡眠問題。圖為2018年山西太原一處商場舉行的睡眠大賽。(中新社)

收入越高睡越少？中國職場社交平台「脈脈」發布的「十大高薪熱門職業健康觀察報告」指出，中國上班族年薪超過人民幣30萬元（約4.7萬美元）時，年收入每增長人民幣10萬元，日均睡眠時間就會減少10分鐘。

據上海界面新聞報導，「脈脈」通過榮耀手環即時監測百名高薪職場人士連續一周的睡眠、心率、運動等健康數據，發現八成高薪職場人士都有睡眠障礙，更有15%存在心率異常風險。

報告通過對律師、醫護人員、程序員、企業高管、外賣快遞員、產品經理、理財規畫師、網紅主播、網約車司機、公關媒體等十類職場人的調研發現，受訪對象的平均睡眠時長為7.4個小時，企業高管夜間睡眠時長最短，為6.6個小時。

從收入情況來看，年薪在人民幣30萬元至40萬元年收入段的人最能熬夜，平均入睡時間為凌晨1時11分。睡得最早的是人民幣40萬元至50萬元收入段的職場人士，但也都在0時過後才準備入睡。

在睡眠總時長方面，年薪在人民幣24萬元至30萬元的職場人士睡眠時間最長，平均可達7.9小時。但年薪超過30萬元時，年收入每增長10萬元，日均睡眠時長就減少10分鐘。

從職業別來看，上述十大熱門高薪職業中，企業高管的睡眠時間最短，平均6.6小時，通常凌晨1時38分入睡。其次是產品經理和理財規劃師，睡眠時長分別是7.1小時和7.2小時。

醫護人員則平均在23時44分入睡，是十大職業中唯一能在半夜前入睡的群體。

報告稱，職場人士熬夜已是普遍現象，82%的調查對象都在23時後才入睡，還有16%是在凌晨2時後才入睡。熬夜占比較突出的職業分別是網紅主播、程序員。至於熬夜原因，因加班熬夜最突出的職業是程序員，因看書學習熬夜最突出的職業是理財規劃師。

中國高薪職業人群不僅經常熬夜，睡眠質量也不佳。報告指出，睡眠淺、打呼和常在半夜醒來是中國職場人士的主要睡眠困擾，比為失眠所困的人數更多。

除了睡眠問題，報告顯示，中國職場人士的健康意識也有待加強。十大高薪職業人群平均每天運動不足半小時，步行是最常見的運動方式，13%的職場人士日均步數不超過3000步，其中4.3%更少於1000步。

外賣快遞員因工作性質日均步數最高，更是唯一平均每日步數超過1萬步的職業人群；律師每日步數及步行公里數則最少，日均消耗熱量僅為外賣快遞員的三分之一。

人民幣 中國 失眠

上一則

中國報告本土新冠疫情 15日再度「歸零」

延伸閱讀

中國異地過年 單人年夜飯外賣增66%

中國異地過年 單人年夜飯外賣增66%
失業救濟金被盜逾5000元 華女求助EDD無門

失業救濟金被盜逾5000元 華女求助EDD無門
用便當共享美食

用便當共享美食
Daniel Gale 首席執行官O'Connell 進入 SP200

Daniel Gale 首席執行官O'Connell 進入 SP200

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（微博@央視軍事）

中國第3款新冠疫苗3期試驗出爐 有效率74.8%

2021-02-08 19:13
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16

天降鈔票！河中浮幾十萬鈔票 居民出動小船撈網撿錢

2021-02-10 08:53
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

2021-02-13 08:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文
薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕

薯條別倒在餐盤上吃 速食店員工揭恐怖內幕
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼