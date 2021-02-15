調查：年薪越高睡越少！中國8成上班族11點後才睡

調查顯示，中國上班族普遍存在睡眠問題。圖為2018年山西太原一處商場舉行的睡眠大賽。(中新社)

收入越高睡越少？中國 職場社交平台「脈脈」發布的「十大高薪熱門職業健康觀察報告」指出，中國上班族年薪超過人民幣 30萬元（約4.7萬美元）時，年收入每增長人民幣10萬元，日均睡眠時間就會減少10分鐘。

據上海界面新聞報導，「脈脈」通過榮耀手環即時監測百名高薪職場人士連續一周的睡眠、心率、運動等健康數據，發現八成高薪職場人士都有睡眠障礙，更有15%存在心率異常風險。

報告通過對律師、醫護人員、程序員、企業高管、外賣快遞員、產品經理、理財規畫師、網紅主播、網約車司機、公關媒體等十類職場人的調研發現，受訪對象的平均睡眠時長為7.4個小時，企業高管夜間睡眠時長最短，為6.6個小時。

從收入情況來看，年薪在人民幣30萬元至40萬元年收入段的人最能熬夜，平均入睡時間為凌晨1時11分。睡得最早的是人民幣40萬元至50萬元收入段的職場人士，但也都在0時過後才準備入睡。

在睡眠總時長方面，年薪在人民幣24萬元至30萬元的職場人士睡眠時間最長，平均可達7.9小時。但年薪超過30萬元時，年收入每增長10萬元，日均睡眠時長就減少10分鐘。

從職業別來看，上述十大熱門高薪職業中，企業高管的睡眠時間最短，平均6.6小時，通常凌晨1時38分入睡。其次是產品經理和理財規劃師，睡眠時長分別是7.1小時和7.2小時。

醫護人員則平均在23時44分入睡，是十大職業中唯一能在半夜前入睡的群體。

報告稱，職場人士熬夜已是普遍現象，82%的調查對象都在23時後才入睡，還有16%是在凌晨2時後才入睡。熬夜占比較突出的職業分別是網紅主播、程序員。至於熬夜原因，因加班熬夜最突出的職業是程序員，因看書學習熬夜最突出的職業是理財規劃師。

中國高薪職業人群不僅經常熬夜，睡眠質量也不佳。報告指出，睡眠淺、打呼和常在半夜醒來是中國職場人士的主要睡眠困擾，比為失眠 所困的人數更多。

除了睡眠問題，報告顯示，中國職場人士的健康意識也有待加強。十大高薪職業人群平均每天運動不足半小時，步行是最常見的運動方式，13%的職場人士日均步數不超過3000步，其中4.3%更少於1000步。

外賣快遞員因工作性質日均步數最高，更是唯一平均每日步數超過1萬步的職業人群；律師每日步數及步行公里數則最少，日均消耗熱量僅為外賣快遞員的三分之一。