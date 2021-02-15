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中國最後部落遭祝融 百棟剩4戶

記者賴錦宏／綜合報導
翁丁村老寨原本保留著完整的佤族傳統桿欄式茅草房、佤族圖騰、寨樁、祭祀房、木鼓房等建築，是中國迄今為止保存最為完整的佤族村落。（中新社）
翁丁村老寨原本保留著完整的佤族傳統桿欄式茅草房、佤族圖騰、寨樁、祭祀房、木鼓房等建築，是中國迄今為止保存最為完整的佤族村落。（中新社）

中國最後一個原始部落」—雲南滄源佤族自治縣翁丁村，年初三慘遭祝融。火勢從14日傍晚5時40分延燒至深夜11時許，村內105棟傳統民居建築群，被大火燒到剩4戶。當地村民說，「基本上都已經燒完了。」

翁丁，佤語意思是雲霧繚繞的地方，是一座4千多年歷史，中國保存最完整的佤族村寨，也是中國部落文化最後的活化石，中國國家地理雜誌譽為「中國最後一個原始部落」。

翁丁原始部落文化旅遊區去年3月才被雲南省評定為中國國家4A級旅遊景區。根據翁丁村的公開介紹資料，1949年前，該村還處於原始社會末期，當地居民以部落為單位依山而居，過着刀耕火種、衣不蔽體，犁地靠牛、吃水靠背、點燈靠油、結繩記事的原始生活。

翁丁村村民楊光文告訴新京報記者，「因為我們村子裡的房子是竹木做的，房屋頂上都是茅草。風一旦開始吹了，把火吹到別的房子那，就一起燒起來了。火勢傳播得特別快，很多房子都被燒毀了。」

楊光文稱，整個老寨105棟傳統民居，僅剩4棟房屋因靠近路邊，在消防人員抵達後，火勢順利被撲滅得以倖存。其他房子因位處村寨裡，消防車無法進去，都已遭大火焚毀。

中新社指出，翁丁村老寨，又稱翁丁佤寨，原本仍保留著百餘棟完整的佤族傳統桿欄式茅草房，及寨樁、祭祀房、木鼓房等建築。旅遊旺季時，村民們每天都會聚集起來舉行取新火、拉木鼓、鏢牛、射弩競技等傳統民俗活動，讓遊客感受佤寨風土人情。

雲南省政府稱，翁丁村老寨起火原因正在進一步調查中。雲南多古鎮、老寨，但卻不時傳出火情。2014年1月11日，位於雲南省香格里拉縣的獨克宗古城也曾發生大火，除了導致上百棟房屋受損，還造成部分唐卡等文物遭火燒毀。

雲南省滄源佤族自治縣翁丁村老寨，14日傍晚5時40分慘遭祝融。圖／取自紅星新聞
雲南省滄源佤族自治縣翁丁村老寨，14日傍晚5時40分慘遭祝融。圖／取自紅星新聞

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