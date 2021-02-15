習近平：排除貧困地區的小康 就不是建成小康社會

中國國家主席習近平發表文章強調，沒有農村的小康，尤其是排除貧困地區的小康，就不是全面建成小康社會。（圖／取自新華網）

中國 國家主席習近平 在將於16日出版的第四期「求是」雜誌中發表文章強調，中國全面建成小康社會，最艱鉅、最繁重的任務在農村，特別是在貧困地區。沒有農村的小康，尤其是沒有貧困地區的小康，就不是全面建成小康社會。對各類困難群眾，要格外關注、關愛、關心，千方百計幫助他們排憂解難。

新華社報導，「求是」雜誌將發表習近平的重要文章「在河北省阜平縣考察扶貧開發工作時的講話」，文章指出，要堅持因地制宜、科學規畫、分類指導、因勢利導，從實際出發，真正使老百姓得到實惠。

文章還指出，中國農村要發展，農民要致富，關鍵靠支部。要增強村黨組織聯繫群眾、服務群眾、凝聚群眾、造福群眾的功能，真正發揮戰鬥堡壘作用，成為帶領鄉親們脫貧致富奔小康的主心骨、領路人。「要原原本本把政策落實好，真真實實把情況摸清楚，紮紮實實把支部建設好，切切實實把團結搞紮實，真正把鄉親們的事情辦好。」

文章表示，「我們講宗旨，講了很多話，但說到底還是為人民服務這句話，我們黨就是為人民服務的。大陸中央的考慮，是要為人民做事，各級幹部要經常問問自己，我們是不是在忙著與黨的根本宗旨毫不相關的事情？有沒有一心一意在為老百姓做事情？是不是在圍繞黨和國家中心任務而工作？多想想我們幹的事情是不是黨和人民需要我們幹的？」

文章強調，要一心一意為民眾做事，心裡裝著困難群眾，多做雪中送炭的工作，常去貧困地區走一走，常到貧困戶家裡坐一坐，常和困難群眾聊一聊，多了解困難群眾的期盼，多解決困難群眾的問題，滿懷熱情為這些困難群眾辦事。