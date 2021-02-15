我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保網站 15日起開放3個月登記

澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄

中國海警船靠近釣魚台海域 日本：斷難容忍

中央社 / 東京15日專電
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

2艘中國海警船今天出現在近釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信說：「斷難容忍。」

日本產經新聞報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，今天下午1時30分（台灣時間下午12時30分）左右，2艘中國海警局的船隻入侵釣魚台周邊「領海」，航行在南小島南南東約22公里的海上，一度企圖靠近航行中的一艘日本漁船。

針對此事，日本政府首相官邸（行政中心）成立官邸對策室（小組）因應。

加藤今天在例行記者會上表示，真的感到很遺憾，斷難容許此事，中國海警船的活動違反國際法。

他透露，日本政府已透過外交管道向中國政府表達嚴正抗議，並要求中國海警船立刻駛離。

報導說，本月1日中國開始實施允許海警局動武的海警法後，中國海警局船隻6日首度靠近釣魚台海域入侵「領海」。第11管區表示，今天中國海警局入侵「領海」是今年以來第6次。

今天航行在釣魚台海域進行捕撈作業的日本漁船（9.1噸）船上有2人。第11管區海上保安本部派出巡邏船戒備，以確保日本漁船安全。

報導說，今天中國海警局另外有兩艘船航行在「領海」外側的鄰接海域，其中一艘搭載著類似機關砲的設備。這是連續3天中國當局船隻航行在釣魚台周邊海域。

中國 釣魚台 日本

上一則

春節主題口罩熱銷 防疫專家：別只圖好看

下一則

南華早報：川普下台 TikTok沒理由賣美國資產給甲骨文

延伸閱讀

日企逾半認為東奧應取消或延期 比例微增

日企逾半認為東奧應取消或延期 比例微增
創先河！牛津疫苗將對6歲以上兒童試驗

創先河！牛津疫苗將對6歲以上兒童試驗
跨國企業好賺 亞洲扮火車頭

跨國企業好賺 亞洲扮火車頭
企鵝飛在空中？日本創意攝影暴紅：可愛看不膩

企鵝飛在空中？日本創意攝影暴紅：可愛看不膩

熱門新聞

小小生前畫面。（視頻截圖）

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

2021-02-14 10:00
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00
中國2020年新生兒人數再創新低，陸媒探討民眾不願生小孩的原因，主要是「生不起」及幼托機構不足。 示意圖／Ingimage

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

2021-02-14 08:58
8日有用戶表示，Clubhouse在晚間約7時被中國封鎖，中國民眾需要「翻牆」才能使用。圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

2021-02-08 08:36
北青報報導，中國三分一桶裝水是「假水」，老闆甚至邊抽菸邊灌水。（今日頭條）

中國三分之一桶裝水是「假水」 老闆邊抽菸邊灌水

2021-02-07 11:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪
傳與黃曉明離婚多年 Baby突喊話「不過情人節」

傳與黃曉明離婚多年 Baby突喊話「不過情人節」
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情