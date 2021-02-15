春節主題口罩熱銷 防疫專家：別只圖好看

防疫專家表示，各種喜慶的春節主題口罩不能替代醫療級口罩。（香港文匯網）

春節期間，線上線下年貨市場氣氛濃厚，疫情 之下的新年，除了各種食品酒水禮盒之外，口罩也成了「特殊」的年貨。連日來，印着「福」字、「金元寶」等吉祥圖案的大紅色新春主題口罩成了熱銷品，網路店或實體店都熱銷，更有企業把新春口罩當做年貨發給員工。對此，專家表示，春節口罩不能替代醫用口罩，挑選口罩不要一味地追求外觀，首要目的是防護。

據香港文匯網，大陸各大城市各大藥店貨架的醒目位置上基本都放有紅色新年口罩，各大電商 平台上的新春口罩亦銷售火爆，在電商平台上輸入「新年口罩」，顯示的商品目錄條數近兩千條，有的商品說明上還標註了「醫用外科」等字樣，不少店舖月銷破萬。

「牛年吉祥」「新年快樂」「財源滾滾」有大紅色的口罩外層上印着各種新年元素。不少大陸網友也提出疑問：既染色又印花，這樣的口罩有防疫效果嗎？對此，專家表示，印花不一定會影響口罩的防護效果，但挑選口罩首要是達到防護的目的，買的時候不能只圖好看。

「佩戴口罩是用來防護新冠疫情，無論是從顏色還是時尚方面看，首先口罩得能達到一個基本的防護作用。新年專題口罩雖然增加了過年氣氛，但不能替代醫用口罩使用。」北京 市健康教育協會副會長支修益表示，如果口罩無法保障大家的健康，那麼這些時尚口罩就等同於一件裝飾品。

他表示，在現階段，為了有效防護，大家出門最好佩戴醫用口罩。他並建議，有關部門對整個行業的準入和產品質量進行嚴格監管。