北京房企5員工差點被開除 只因春節沒微信搶紅包

大陸5名房企員工因農曆春節沒搶紅包而差點丟了工作。圖取自大陸自媒體

大陸5名房企員工因農曆春節沒搶紅包而差點丟了工作。一家北京 房企的分管行銷集團副總裁，除夕夜在公司微信 群組裡發了45個紅包，但該名副總裁發現，有5名員工沒領紅包，他隨即在群組訓誡，要求5名不給面子的員工道歉檢討，還要主動發人民幣 200元紅包，否則將踢出群組，年後處理，消息一出引發大陸網友議論。

廣州新聞電台報導，該名副總裁立刻在群組發表牛年第一次訓誡，指出「對於營銷大群（組）的訊息內容超過24小時不予關注，先不談責任心的問題，最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？」他強調，過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己的崗位上。

最後，該名副總裁提出處理意見，要求總部負責行政的人員個別通知到位，並讓這些員工當日下午4點前道歉檢討，還要主動發人民幣200元紅包，如果執行不到位，下午4點後移出群組，年後處理。

據了解，這名副總裁是年前剛剛加盟，業界人士表示，這可能是為了立威，而這也引發不少大陸網友的不滿和激烈討論。有網友認為，給員工8小時的薪資，讓員工24小時操心公司，副總裁的思維真奇怪；還有網友不解，放假在家，為什麼要關注群組消息，即使關注群組消息，不是應該關注關於公司的內容嗎？難道不搶紅包就是不關注？不過，也有部分大陸網友對總裁行為表達贊同。

大陸自媒體報導，對此，有法律人士指出，如果這家房企若因此將這些員工解僱，就屬違法解除勞動合同。大陸「勞動合同法」對辭退員工的規定明確，如果公司以員工未搶到紅包為由將員工辭退，至少有兩個違法行為，第一，辭退理由不成立；第二，辭退方式不合法，就憑這兩個違法事由，被辭退的員工可以依法找公司尋求賠償。