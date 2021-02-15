剩男太多 中國專家建議農村剩男可向城市輸出

房、車、聘金等新「三大件」價格上百萬人民幣，導致不少農村大齡男青年結婚難。圖為江蘇南京去年一場集體婚禮。圖／中新社

據新華社報導，房、車、聘金等新「三大件」價格上百萬人民幣 ，導致不少農村大齡男青年「結婚難」。

山西省智庫發展協會副秘書長吳修明表示，「從長遠看，縮小城鄉差距、地區差距才是治本之策。」吳修明說，城市「剩女」多，農村「剩男」多，要結合鄉村振興工作，大力發展農村產業經濟，促進農民增收，縮小城鄉差距，促進城鄉人口雙向流動，讓城市女青年不把農村視為畏途。

在此過程中，地方政府也可採取適當措施，盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，也可以安排跨區域「鵲橋相會」。

另據新華視點的消息，山西省社科院人口研究中心主任譚克儉說，要在農村地區進一步開展移風易俗工作，積極倡導「婚事新辦、婚事儉辦」，樹立文明、健康的新婚俗，減少群眾在婚喪嫁娶過程中的不理性行為。

其次，要加快培育農村社會組織，發揮農民自我教育 和管理的作用。「在農村地區加快培育類似紅白理事會這樣的社會組織，加強村規民約等製度建設，約束村民行為，強化農村社會治理。」山西省智庫發展協會副秘書長吳修明說。

武漢大學中國 鄉村治理研究中心主任賀雪峰認為，農村男青年結婚難問題，背後有著深刻的社會原因和經濟原因；不解決這些深層次問題，僅靠禁止收天價彩禮，很難收到實效，聘金錢很可能從台前走到幕後，甚至不排除變本加厲。

吳修明等專家認為，解決農村大齡男青年的婚姻問題是社會治理中的一項系統工程，必須結合當前的鄉村振興戰略，盡快形成思路和對策，採取有效措施。