港府修訂入境條例惹議 稱不影響港人出入境自由

港府修訂入境條例惹議。圖／香港中通社

港府1月向立法會提交「2020年入境（修訂）條例草案」，授權保安局長訂立規例，包含要求提供乘客或乘組人員資料給入境處處長，以及禁止飛機運載有關人士等內容，引起外界對港人出入境自由的關注。香港 保安局今表示，擬議的預報系統是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，不會對港人出入境自由有影響。

香港大律師公會此前提交意見書，指出在有關修訂中，為防止香港居民及其他人士離開香港，賦予了保安局局長明顯不受限制的權力，也未闡明政府行使這種「侵入性權力」的依據，以及為何需要、如何使用有關權力，認為情況令人不安，對此表達深切關注。

香港保安局今表示，條例草案建議加入相關規例的條文，目的是為履行香港在「國際民用航空公約」下的國際責任。國際民用航空組織引入預報旅客資料系統，是為了提升國際民航保安，同時便利世界各地出入境管制機關對旅客實施更有效管制。

香港保安局強調，擬議的預報系統目的是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響，港府會確保系統的運作符合「基本法」及「香港人權法案」的規定。對香港大律師公會就有關條文觀點未能正確反映條文目的和事實，引起不必要誤解感到失望。

根據「2020年入境（修訂）條例草案」第3條，當局擬加入新訂的第6A條，賦權保安局局長訂立規例，以向入境處處長提供飛機上乘客及乘組人員的資料，同時亦賦予其指示某運輸工具（如飛機）不可運載某乘客或乘組人員的權力。