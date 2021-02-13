新冠疫情影響 林毅夫：中國經濟總量將提前超越美國

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，受新冠肺炎影響，中美的經濟增長差距進一步拉大，大陸可能提前達成經濟總量超越美國 ，在世界上的影響力越來越大。

據港媒中評社報導，林毅夫在近期參加一場論壇時作如上表示。他稱，在大陸改革開放的42年裡，大陸每年的平均增長速度是9.2%。2014年，按購買力平價計算，大陸的經濟規模已超過美國；而按市場匯率 計算，大陸在2030年會超過美國。

林毅夫強調，尤其新冠疫情會加速中國 大陸超過美國的趨勢，因大陸應對疫情較好，去年仍有2.3%的增長率；而據國際貨幣基金組織預測，美國的經濟會下滑4.9%，中美的增長差距被拉大到7.2%。按照英國智庫的預測，按照市場匯率計算，中國大陸的經濟規模超過美國會提前到2028年。

林毅夫同時強調，中國大陸目前的人均GDP水平比美國還要低。2019年，美國的人均GDP達到6.5萬美元，大陸只有1萬美元。按照市場匯率來計算，大陸的人均GDP不到美國的六分之一；按照購買力平價計算，大陸的人均GDP也只是美國的四分之一。

他接著說，只要大陸維持目前的發展態勢，深入貫徹「雙循環」發展模式，到2049年之時，按照市場匯率計算，大陸的人均GDP會達到美國的一半。大陸的人口是美國的四倍，所以中國大陸的總體經濟規模就是美國的兩倍。