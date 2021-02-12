身陷牢獄 中國人權律師余文生獲國際人權大獎

中國人權律師余文生。Getty Images

因主張政治改革，被中共 當局依煽顛罪判刑4年的中國 人權律師余文生，11日被評選為2021年度馬丁恩納斯人權捍衛者獎。余妻許艷對此表示，這是對余文生及他從事人權法制工作的支持和肯定。

美國 之音（VOA）中文網報導，馬丁恩納斯基金會（Martin Ennals Foundation）董事會主席庫拉特（Philippe Currat）表示，在中國新年除夕，基金會希望這項對余文生的表彰，能照亮他取得的成就，幫助他重新獲得失去的自由。

國際人權服務社（International Service for Human Rights）執行主任林奇（Phil Lynch）則指出，余文生獲得這項國際人權獎，代表不公正監禁余文生和其他人權捍衛者的行徑，將不會被忽視。

根據報導，許艷除對余文生獲獎表達感謝外，並表示余文生獲得自由文明國家和國際組織授予這一獎項，是對他個人及先前從事人權法制工作的支持和肯定。

2018年1月，余文生在中共19屆二中全會期間公開發表「修憲公民建議書」，主張政治改革，倡議以更民主方式選舉國家領導人，隔天就被警方帶走；2020年6月被徐州法院以「煽動顛覆國家政權」罪判處4年有期徒刑，剝奪政治權利3年。他雖然當庭上訴，但同年12月卻被駁回，維持原判。

余文生被關押3年後，許艷直到今年1月才首度獲准以視訊方式探視，卻發現他牙齒脫落，且右手嚴重顫抖，在獄中更曾被警方以妻小安危要脅。

馬丁恩納斯人權捍衛者獎（Martin Ennals Award for Human Rights Defenders）以大赦國際組織前秘書長馬丁．恩納斯（Martin Ennals）命名，1994年創立，是全球最具聲望的人權獎項，有「諾貝爾人權獎」之稱。

馬丁恩納斯基金會今年提名余文生、沙烏地阿拉伯人權運動人士哈特羅爾（Loujain Al-Hathloul）及土庫曼人權活動人士阿齊洛娃（Soltan Achilova）等3人為入圍人選，以表彰他們在專制國家內為捍衛人權展現出的勇敢和決心。