中國新冠疫苗接種逾4千萬劑次

中國 國家衞健委新聞發言人米鋒近日表示，近一周來，中國疫情防控措施效果進一步顯現，已連續4天無新增本土確診和疑似病例，現有本土確診病例連續15天下降，相關省份本輪聚集性疫情已經得到有效控制。但是，隨着春節期間人員流動和聚集的增多，疫情傳播風險加大，仍然不能放鬆警惕。他還透露，目前重點人群新冠病毒疫苗 接種工作順利推進，截至2月9日24時，內地累計報告接種4,052萬劑次。

針對已接種新冠疫苗人員入境內地是否還需要隔離的問題，米鋒表示，目前按照中方規定，來華人員無論是外國人還是中國人，入境後仍然需要按照規定進行相應的隔離。

米鋒表示，接種疫苗以後，大多數人會產生抗體，能夠有效的預防發病，但是仍然有少數受種者可能不產生抗體或者抗體的滴度不夠，仍有可能被感染，甚至有的還可能成為傳染源，所以建議「即使接種了疫苗，仍然需要按照目前的防控措施、防控規定來進行相應的處理」。不過，國際社會也正在推進新冠疫苗的接種工作，中國的遠端防控措施也將結合新冠疫苗的接種因素給予考慮。

中國多地已開展重點人群接種，北京 等地完成重點人群接種工作，開始為普通人群接種疫苗，使用的疫苗為國藥和科興研製的新冠滅活疫苗。

據香港文匯網，在北京東西城核心區，從本周起已開始為符合條件的居民（即18歲至59歲的健康成年人）接種新冠疫苗。核心區的接種工作在春節休假期間也不會停止，將從大年初四開始繼續為居民接種。

北京大興區日前曾爆發聚集性疫情，目前已全部清零。大興區方面表示，將在2月17日開始全面啟動大規模人群疫苗接種工作，居民可按照屬地原則積極參加接種。北京其他區的大規模全員接種工作亦在有序推進中。

中國醫學科學院北京協和醫學院研究員馮錄召表示，國產新冠疫苗接種常見的不良反應包括頭痛發熱、接種部位局部紅暈或者出現硬塊、咳嗽、食慾不振、嘔吐、腹瀉等，都屬於常見的不良反應，沒有出現過嚴重的不良反應。

對於接種疫苗後是否還需要檢測抗體的問題，馮錄召表示完全沒有必要，檢測是否產生抗體是對資源的一種浪費。目前，在中國接種的疫苗都是經過臨床試驗被證實有效的，絕大部分人都能產生抗體，而且疫苗接種後人體的抗體水平都要通過國家藥監局的相關要求才能上市。