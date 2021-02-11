世衛專家組長疑中國首宗新冠病例比官方公布更早出現

世衛專家組組長安巴雷克。（美聯社）

世衛專家組的武漢 考察已經結束，世衛專家組組長安巴雷克（Peter Ben Enbarek）接受《華爾街日報》訪問時表示，在中國 報告武漢出現首宗確診個案，前兩個月當地約有90人已出現疑似感染病徵，說法與中方專家組長梁萬年指沒證據顯示2019年12月武漢已爆發疫情略有不同。

巴雷克指中方提供的病例報告中，武漢出現首宗確診個案前兩個月，有92人出現肺炎或其他類似感染新冠病毒的病徵而住院，中國當局近數個月找回他們進行新冠病毒抗體檢測 ，但當中三分一已經死亡或不肯接受檢測，其餘三分二人在檢測中，雖未有發現感染新冠病毒，但是另一名專家組成員倫德茨指出，檢測遲了進行，發現感染病毒證據的可能性根本不高。

專家組成員敦促中方對2019年秋季在湖北一帶收集的血液樣本，進行更廣泛的檢測，以查找新冠病毒首次傳播時間的證據。

早前有研究指出，中國報告首宗確診前，歐洲甚至美國可能已出現新冠病毒疑似個案。法國一項在《歐洲流行病學雜誌》發表的研究顯示，在法國12個大區採集的逾九千份血液樣本中，有7個在2019年11月採集的樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性，反映法國可能早在2019年11月已出現感染個案。