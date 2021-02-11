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中國富豪孫宇晨自爆買GME股票大虧 損失或達80%

記者賴錦宏／即時報導
孫宇晨買入1,000萬美元的遊戲驛站（GameStop）股票，目前都被套牢。（鏈新聞）
孫宇晨買入1,000萬美元的遊戲驛站（GameStop）股票，目前都被套牢。（鏈新聞）

中國大陸富豪孫宇晨在Reddit推動的暴漲高潮時買入1,000萬美元的遊戲驛站（GameStop）股票。儘管悉數被套，但他仍預測，隨著年輕人湧入金融資產，投資模式將發生轉變。

據騰訊科技2月11日報導，在Elon Musk宣佈特斯拉（Tesla）已買入15億美元比特幣的同一周，波場TRON基金會創始人孫宇晨表示，一種新型的互聯網驅動的投資將有利於加密數字貨幣以及能夠理解和把握「Meme文化」的公司的股票。

他準備繼續持有1月底在接近高點的時候買入的遊戲驛站股票，趁此勢頭，吸引散戶投資者購買所謂的Meme股票。孫宇晨還購買了100萬美元的AMC股票和100萬美元的白銀。他稱，他持有的遊戲驛站股票市值已降至200萬美元，意味著帳面損失高達80%。

「我認為我將繼續持有，」孫宇晨在接受採訪時說。「即使我在的股票上賠錢，我仍然相信這是一個模式的轉變。過去，我們都聽從金融分析師的建議；如今，人們將做出自己的決定。」

孫宇晨在2017年創辦區塊鏈業務波場，此後擴展到其他分散化技術和平台，如BitTorrent Inc、Steemit和DLive。2019年，他在沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的年度慈善拍賣中花費創紀錄的460萬美元與這位年邁的投資者共進午餐，成為頭條新聞。

與此同時，與波場TRON基金會相關的波場幣最近幾個月沒有像其他一些加密數字貨幣那樣從散戶的熱情中受益。根據CoinMarketCap的最新排名，波場幣的總市值已跌至20位。

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