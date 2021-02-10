拜習通話 習近平：中美對抗 對兩國和世界肯定是場災難

美國總統拜登（左）於2011年8月副總統任內時到訪北京，受到時任大陸國家副主席習近平（右）的接待。(新華社資料照)

美國總統拜登 與中國 國家主席習近平 終於通上電話，新華社報導，習近平表示，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗，對兩國和世界肯定是一場災難。

新華社有關兩國元首通電話的版本較美方稍晚出爐，習近平表示，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。雖然期間也經歷了不少曲折和困難，但總體不斷向前，而且取得了豐碩成果，造福了兩國人民，也促進了世界和平、穩定、繁榮。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

習近平強調，當前，中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。「你說過，美國最大的特點是可能性。希望現在這種可能性朝著有利於兩國關係改善的方向發展。兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻」。

習近平強調，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。

中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

習近平強調，面對當前充滿不確定性的國際形勢，中美作為聯合國安理會常任理事國，承擔著特殊國際責任和義務。雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平穩定，為促進世界和平與發展作出歷史性貢獻。

拜登表示，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人民。美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美方願同中方本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。

兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

新華社報導稱，兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。拜登向中國人民拜年，祝願中國人民春節快樂、繁榮發展。習近平再次祝賀拜登正式就任美國總統，並祝中美兩國人民新春愉快、牛年吉祥。

拜登選在華人農曆除夕藉拜年與習近平通電話有跡可循。三天前，拜登接受CBS專訪被記者問：「為什麼你到現在都還沒跟習近平通過電話？」拜登說：「我們還沒有機會跟他通話。沒有理由不打給他。有人告訴我，我跟習近平相處的時間，可能比任何一位世界領袖還多」。

今天（農曆除夕）這個時機終於來到。

拜登與習近平相識頗早，被中美政界稱為「老朋友」。據公開報導，從2011年8月到2017年1月，習近平與拜登至少見過四次面，除國際重要會議上的雙邊會晤，兩人還曾經互訪，存在一定的私人交情。

2011年8月，拜登作為歐巴馬政府的副總統身分訪問北京，當時擔任大陸國家副主席的習近平全程陪同，兩人一起到北京國家奧林匹克中心觀看兩國大學男子籃球友誼賽，還一起到四川都江堰參訪。

2012年2月，習近平回訪美國，拜登也是全程陪同，兩人在洛杉磯中美省州長會議上，拜登拿起夏威夷州長帶來的巧克力遞給身邊的習近平，兩人一起吃起巧克力，氣氛融洽歡樂。