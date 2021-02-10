我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：拜登政府擱置強制TikTok出售計畫

川普彈劾案兩造辯論 民主黨稱川普「煽動統帥」

中國A股封關 茅台市值半小時漲250億美元

記者賴錦宏／綜合報導
圖為一位女士關注貴州茅台酒。(中新社)
圖為一位女士關注貴州茅台酒。(中新社)

昨天是中國A股鼠年最後一個交易日，盤中股王貴州茅台股價先後站上2500元、2600元，續創歷史新高。收盤上漲5.89%，報2601元，總市值約3.2兆人民幣，領銜白酒股集體飄紅。

有網友戲稱，茅台半小時就漲出一個寶鋼的市值，市值增加人民幣1600億元（寶鋼股份市值約人民幣1540億元），約合250億美元。

鼠年A股昨日封關，市值增加人民幣24.79兆元。除以股民帳戶數1.78億，股民戶均市值增加人民幣13.9萬元。

分析師：送禮疫情影響小

中泰證券白酒行業分析師認為，「高端酒送禮屬性強，受疫情影響幅度最小。今年第一季預計可達到正常情況下的95%到百分之百。茅台由於供不應求，預計影響很小。」

大陸高端白酒量價齊升的同時，今年春節前銷售的另一現象是醬酒熱。不少醬酒經銷商都表示，「明顯感到醬酒比往年更熱了」。

中信證券指出，春節期間白酒板塊投資依然樂觀，茅台攻守兼備，更多催化下有望引領行業上漲。公司市值站上三兆人民幣後，仍有廣闊成長空間，上調公司一年目標價至3000元，維持「買入」評級。

另據香港信報財經網，上月新增貸款創新高，加上工業生產者出廠價格指數（PPI）一年來首次出現升幅，中國A股在鼠年最後一個交易日上揚。上證指數高收逾1.4%，連升三日。兩市成交合計增至8753億元人民幣。

總計本周滬指累計升4.54%，連升2周。鼠年總計滬指上升22.8%。

人民幣 疫情 中國

上一則

中：盼美像中國一樣積極合作 邀世衛赴美溯源

延伸閱讀

台幣鼠年升幅達5.6% 創3年新高

台幣鼠年升幅達5.6% 創3年新高
匯市9日封關 台幣鼠年估升值5.7%

匯市9日封關 台幣鼠年估升值5.7%
20道菜6瓶茅台 深圳男一餐花29萬 網驚：吃掉一輛寶馬

20道菜6瓶茅台 深圳男一餐花29萬 網驚：吃掉一輛寶馬
台灣金鼠年封關 股民平均賺新台幣100萬元

台灣金鼠年封關 股民平均賺新台幣100萬元

熱門新聞

示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論