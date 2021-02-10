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中：盼美像中國一樣積極合作 邀世衛赴美溯源

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網
中國外交部發言人汪文斌。圖／摘自環球網

中國外交部發言人汪文斌今日再次表示，不少線索、報導與研究表明，疫情在2019年下半年在世界多地多點出現，其中有關於新冠病毒在美國出現的時間，可能早於美國官方報告首例新冠肺炎確診病例時間的報導。盼美方也像中方一樣秉持開放、透明態度，邀請世衛組織專家去美國開展溯源研究。

中國外交部今日舉辦庚子鼠年最後一場例行記者會。對於美國國務院稱，美方會針對世衛專家組在中國期間的有關發現進行獨立研究，並在美情報機構分析後才會得出自己的判斷，汪文斌做出上述回應。

汪文斌表示，中國專家組組長梁萬年在會上指出，這次溯源合作是世衛組織召集的新冠病毒全球溯源研究中國部分。隨著事實證據的不斷積累和科學假設的不斷發展，溯源工作也將在地域上發生變化。

對於媒體追問，若有必要的話，今後中國是否邀請世衛專家組再次赴中進行病毒溯源研究？汪文斌並未正面回應，表示病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，應由全球科學家合作開展有關工作。

他強調，中方始終堅持開放、透明的態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作。這次世衛專家來中國是全球溯源科研合作的一部分。國際媒體有越來越多關於病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多點出現的報導，反映出對其他國家和地區進行類似考察的必要性和緊迫性。

他並說，希望有關各方像中國一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究。

媒體再問美方還稱，在病毒溯源問題上，美方派出自己的專家團隊赴華進行研究也是非常必要的，中國是否會同意?

汪文斌仍未正面回應，僅重申「我剛才已經介紹了中方在病毒溯源全球科研合作問題上的立場。我們希望美方也能夠像中方一樣，在這個問題上採取公開、透明、科學、合作的態度，能夠邀請世衛組織專家到美國去開展溯源的科學研究。」

中國 世衛 美國

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