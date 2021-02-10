中國外交部：與中東歐國家峰會成果豐碩、影響深遠

中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部網站

中國 外交部發言人汪文斌10日表示，中國-中東歐國家領導人峰會是中國今年首場主場外交，也是中國與中東歐國家合作機制建立以來的最高級別領導人會晤，並稱大陸國家主席習近平 總結了「有事大家商量著辦、讓合作方都有收穫、在開放包容中共同發展、透過創新不斷成長」四大合作原則，為中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力，備受矚目、成果豐碩、影響深遠。

汪文斌於10日主持的例行記者會上表示，9日，習近平主持中國-中東歐國家領導人峰會並發表講話，和與會的中東歐各國領導人以視訊方式共商中國-中東歐國家合作發展大計，此次峰會是中國今年首場主場外交，是中國-中東歐國家合作機制建立以來舉行的最高級別領導人會晤，也是在全球共同抗擊疫情背景下舉行的重要國際多邊活動，為新情勢下的中國-中東歐國家合作凝聚了新共識、提供了新動力。

汪文斌說，習近平在峰會上總結了中國-中東歐國家合作原則，第一，是有事大家商量著辦；第二，讓合作方都有收穫；第三，在開放包容中共同發展；第四，是透過創新不斷成長。

習近平指出，17+1大於18，開放創造機遇、包容成就多元，獲得與會各方的積極響應，與會領導人紛紛表示，互利共贏是雙方合作取得成功的關鍵，應在未來繼續堅持和弘揚，並為推動跨區域合作、促進地區發展發揮更大作用。

汪文斌更指出，在習近平推動下，各國領導人共同確定了團結抗疫、務實合作、互聯互通、綠色創新四大合作重點，通過了「2021年中國-中東歐國家合作北京活動計劃」，為下階段合作明確了方向、規畫了路徑。

習近平還提出一系列重要倡議和舉措，包括中方願與中東歐國家開展疫苗合作；計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元 以上的商品；以2021年「中國-中東歐國家合作綠色發展和環境保護年」為契機，深化綠色經濟、清潔能源等領域交流合作；爭取未來5年中國從中東歐國家的農產品進口額翻倍，雙方農業貿易額增長50%等。

峰會達成的務實合作文件近90份，創歷史之最，總價值近130億美元，協議涉及交通和能源基礎設施、金融、投資、農業、電子商務、檢驗檢疫、旅遊、教育、科技、文化、體育、環保等領域。

汪文斌表示，上述成果直接惠及當地民眾，各方獲得感進一步提高，充分體現了中國-中東歐國家合作的務實屬性和廣闊前景。