世衛在武漢調查有結論 中網友：下一站該去美國了吧？

中國、世衛組織新冠溯源研究聯合專家組在9日武漢舉行新聞發布會，通報共同開展新冠病毒全球溯源中國部分的工作情況。（中新社）

世界衛生組織（WHO）赴中國 專家小組在武漢與中國展開聯合調查後表示，新冠病毒從武漢病毒所洩露的可能性微乎其微。消息在中國網上沸騰，部分媒體、網友紛稱「請問世衛 下一站是美國 嗎？」另有媒體引述中國疾控中心流行病學首席專家曾光表示，美國必須是新冠溯源工作「重點中的重點」。

微信公眾號「補壹刀」指出，在中國-世衛組織新冠病毒溯源研究聯合專家組新聞發布會上，無論是專家組中方成員還是外方成員都說，沒有證據顯示2019年12月之前病毒就已經在武漢傳播。聯合專家考察組中方組長梁萬年表示，許多早期病例與華南海鮮市場有關，但只能證明該市場是傳播點之一，當時武漢也有其他傳播。

文章指出，這樣的結果，顯然不是西方想要的。「一些人心裡被先入為主地塞進了『中國心裡有鬼』的暗示和印象。」

文章稱，從1月28日結束隔離正式開展工作算起，世衛專家組在武漢的實地考察持續近半月。在專家們結束調查準備離漢之際，不少中國專家甚至普通網友再次提出這個問題。「請問世衛下一站是美國嗎？」「現在輪到歐美放開讓世衛去調查了吧！」不少人還特別提到美國德特里克堡生物實驗室。

另外，中國媒體觀察者網9日刊登專訪中國疾控中心流行病學首席專家曾光的文章，曾光表示，美國必須是新冠溯源工作「重點中的重點」，因為美國牽涉到的問題很多，美國的生物學實驗室遍及全世界，為什麼美國要設立這麼多實驗室？其目的是什麼？很多事情上，美國都要求別人做到公開透明，結果到頭來卻發現，往往做得最不透明的就是美國自己。

他還稱，不論美國這次在新冠病毒問題上到底有沒有搞什麼特殊名堂，都應該承擔向世界證明自己的責任，而不是身陷霸權思維，在病毒溯源上一邊遮掩自己、一邊甩鍋別人。

曾光認為，觀察美國歷史記錄就可以理解，網上對於新冠病毒是否發源於美國生物武器實驗室的質疑聲音，並非空穴來風、毫無道理。