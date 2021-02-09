我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市疫苗施打量 突破100萬

運輸部長布塔朱吉：考慮全面要求國內線乘客檢測

蔡英文總統召開國安會議 盼兩岸人民恢復正常交流

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統9日召開國安高層會議，指疫情有效受控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統9日召開國安高層會議，指疫情有效受控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統9日召開國安高層會議，她強調，台美關係依然穩定，沒因美國政權更替受到影響，美國拜登政府就任以來台美關係持續穩健發展；兩岸方面，疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流，並祝福對岸人民新春安康。

針對蔡總統談話，國民黨主席江啟臣解讀蔡有對對岸釋放善意；不過，國台辦的回應仍然強硬，要求蔡總統如有誠意，應回到九二共識共同基礎上來。

蔡英文在農曆年前召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，進行政府各部門的部署作為研析，會後針對台美關係、兩岸局勢、疫苗取得及最新立百病毒因應等發表談話。

蔡英文表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係範疇提升到印太區域、甚至全球焦點。

這一年多來，對岸軍機軍艦在台灣周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣防空識別區，這些動作都不利於印太地區和平穩定現狀；面對變動中的區域局勢，台灣會持續提升自身防衛力量，來因應各種新型態軍事作為挑戰。

蔡總統重申，面對兩岸關係，台灣一貫立場是「面對壓力不屈服、得到支持不冒進」，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡英文表示，只要北京當局有心化解對立，台灣也願意在對等尊嚴原則下，共同促成有意義的對話，但她提醒，兩岸關係不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙在中國手上，歷史經驗已證明對台灣文攻武嚇不會對兩岸關係有什麼幫助。在歡慶華人世界共同傳統佳節的時候，蔡總統也祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。

美國總統拜登上台之後，蔡英文9日首次就台美關係發表談話。她指出，美國拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，無論是駐美代表蕭美琴應邀參加美國總統就職典禮，或是美國國防部長奧斯汀在國會聽證會上承諾確保台灣防衛能力，更不用說美國國務卿布林肯在聽證會上的發言。

蔡總統說，台灣也注意到，這段期間，美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。她要求國安團隊在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

台海和平與印太穩定 蔡英文總統9日召開國安高層會議，她表示，台海的和平穩定已經從...
台海和平與印太穩定 蔡英文總統9日召開國安高層會議，她表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係範疇提升到印太區域、甚至全球焦點。圖為美軍戰機從「羅斯福號」航艦上彈射起飛，遠處是「尼米茲」號航艦。照片於九日發布，地點是南海。圖／摘自美國海軍官網

台灣 美國 蔡英文

上一則

中國出版人耿瀟男 「非法經營罪」判刑3年

延伸閱讀

NBA／總統換拜登 白宮邀湖人造訪 詹皇超期待

NBA／總統換拜登 白宮邀湖人造訪 詹皇超期待
拜登熱線莫迪 同意以「四方安全對話」鞏固印太

拜登熱線莫迪 同意以「四方安全對話」鞏固印太
拜登就任後 美雙航艦打擊群首次在南海聯合演習

拜登就任後 美雙航艦打擊群首次在南海聯合演習
紓困、內閣任命擺在前 拜登無暇關注彈劾川普

紓困、內閣任命擺在前 拜登無暇關注彈劾川普

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬
趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案

趙少康選2024 王金平、朱立倫、韓國瑜都給同一個答案