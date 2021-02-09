蔡英文總統召開國安會議 盼兩岸人民恢復正常交流

蔡英文總統9日召開國安高層會議，指疫情有效受控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。記者蘇健忠／攝影

蔡英文 總統9日召開國安高層會議，她強調，台美關係依然穩定，沒因美國 政權更替受到影響，美國拜登政府就任以來台美關係持續穩健發展；兩岸方面，疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流，並祝福對岸人民新春安康。

針對蔡總統談話，國民黨主席江啟臣解讀蔡有對對岸釋放善意；不過，國台辦的回應仍然強硬，要求蔡總統如有誠意，應回到九二共識共同基礎上來。

蔡英文在農曆年前召開國安高層會議，就區域安全局勢及疫情發展因應等議題，進行政府各部門的部署作為研析，會後針對台美關係、兩岸局勢、疫苗取得及最新立百病毒因應等發表談話。

蔡英文表示，台海的和平穩定已經從兩岸關係範疇提升到印太區域、甚至全球焦點。

這一年多來，對岸軍機軍艦在台灣 周邊海空域頻繁活動，甚至侵擾台灣防空識別區，這些動作都不利於印太地區和平穩定現狀；面對變動中的區域局勢，台灣會持續提升自身防衛力量，來因應各種新型態軍事作為挑戰。

蔡總統重申，面對兩岸關係，台灣一貫立場是「面對壓力不屈服、得到支持不冒進」，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

蔡英文表示，只要北京當局有心化解對立，台灣也願意在對等尊嚴原則下，共同促成有意義的對話，但她提醒，兩岸關係不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙在中國手上，歷史經驗已證明對台灣文攻武嚇不會對兩岸關係有什麼幫助。在歡慶華人世界共同傳統佳節的時候，蔡總統也祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。

美國總統拜登上台之後，蔡英文9日首次就台美關係發表談話。她指出，美國拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，無論是駐美代表蕭美琴應邀參加美國總統就職典禮，或是美國國防部長奧斯汀在國會聽證會上承諾確保台灣防衛能力，更不用說美國國務卿布林肯在聽證會上的發言。

蔡總統說，台灣也注意到，這段期間，美軍機艦多次以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。她要求國安團隊在變動的情勢中，能掌握先機、即時且有效的反應，也能夠持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。