中國出版人耿瀟男 「非法經營罪」判刑3年

耿瀟男(左)與許章潤。(取材自推特)

中國 自由派人士、藝術家耿瀟男與夫婿秦真被控「非法經營罪」，9日下午在北京 市海淀區法院宣判，耿瀟男被處3年有期徒刑；秦真則被判刑2年6個月，緩刑3年。

上午的庭審網路直播片段顯示，耿瀟男在自我陳述時強調，她並非「自我辯護」，對於控方指控的所有罪行，她都認罪也認可所有證據，並向社會認錯、道歉。

耿瀟男並表示，自己是公司實際控制人、獨立決策人，包括秦真在內的同事，都在她指令下完成職務，希望法院處罰焦點聚焦在她身上，並對其他人從輕量刑。

耿瀟男也懇請審判長念在她初犯、沒有主觀犯罪意圖、案件暫時沒有具體受害人，且需要贍養和照顧年屆80歲、獨居且身障的父親，假如面對漫長服刑，可能失去送走父親生命最後時光的機會等，從輕處罰。

這段庭審直播影片下午已被刪除。

綜合香港電台、自由亞洲電台報導，海淀法院下午5時宣判，耿瀟男被處有期徒刑3年；秦真則被判刑2年6個月，緩刑3年。據悉，兩人聞判後沒有特別反應，庭上並沒有作最後陳述。

耿瀟男近年來積極聲援遭中國當局打壓的自由派人士。多次公開批評北京當局的前北京清華大學法學院教授許章潤，去年7月間被控在四川嫖娼遭警方帶走後，耿瀟男夫妻便四處奔走為他發聲。

在此之後，她與秦真於去年9月9日傳出失聯，北京市海淀區警方3天後聲稱，兩人名下公司存在「印刷、銷售非法出版物的行為」，且被發現「大量非法出版物，涉嫌犯罪」，因此將兩人依涉嫌「非法經營罪」刑拘；同年10月14日正式批捕。

中國獨立記者高瑜先前曾在社群平台推特（Twitter）上發文質疑，當局選在春節前夕開庭審判耿瀟男夫妻，是為了淡化大眾關注。

截至發稿，中媒均未報導耿瀟男今天被判刑，在社群媒體 微博、微信也完全搜尋不到她被控罪後迄今的任何訊息。

許章潤擬赴法院聲援 卻遭軟禁家中

中國自由派人士、藝術家耿瀟男與夫婿秦真被以「非法經營罪」關押近半年後，今天在北京海淀人民法院開庭。先前曾受到耿瀟男夫婦聲援的中國學者許章潤原計劃前往聲援，卻遭當局軟禁家中。

根據香港電台報導，海淀法院外上午維安森嚴，多名保全與警員駐守，多輛警車在場戒備，法院附近路口有交通警察駐守。耿瀟男的友人、清華大學社會學系教授郭于華到法院外聲援，但被兩名工作人員禁止入內。

報導引述前北京清華大學法學院教授許章潤受訪時表示，他原本打算到法院，但上午卻被當局阻攔，無法出門。報導也提到，中國異議藝術家嚴正學同樣被當局禁止出門。

這次開庭前，耿瀟男傳出因當局施壓，被迫解聘代理律師之一的尚寶軍，以此作為從輕處罰的條件。原已獲得探視許可的尚寶軍，1月13日到看守所探視時遭拒。

紐約時報今天引述尚寶軍表示，他已不再是耿瀟男的辯護代理人，並指無法對原因置評。

耿瀟男近年來積極聲援遭中國當局打壓的同道中人，例如多次公開批評北京當局的許章潤，去年7月間被控在四川嫖娼，遭警方帶走。在此期間，耿瀟男夫妻四處為他奔走發聲。

去年9月9日，她與秦真首先傳出失聯，北京市海淀區警方於3天後聲稱，兩人名下公司存在「印刷、銷售非法出版物的行為」，且被發現「大量非法出版物，涉嫌犯罪」，因此將兩人依涉嫌「非法經營罪」刑拘。同年10月14日則被正式批捕。