中國多年前就有類似Clubhouse的App 為什麼火不起來？

Cassie Chen說：「Clubhouse的價值主張不是科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」。路透

近期迅速竄紅的語音社交平台Clubhouse 傳出遭北京當局封鎖，中國 用戶開始想法設法轉移陣地；但其實中國早有類似應用程式（App ），卻從未有任何一款社群平台能在中國掀起波瀾。

日經新聞報導，部分用戶選擇將陣地轉移至WeChat（微信），但並非所有人認為微信能完美取代Clubhouse，原因是他們無法暢所欲言；騰訊旗下的微信據稱會監控用戶的聊天內容。

一家中國科技公司的產品經理陳凱西（Cassie Chen）說：「Clubhouse的價值主張並非科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」；Clubhouse一名謝姓用戶8日表示，中國中國有許多相似的社交App，但沒有一款能與Clubhouse相提並論。

對許多中國用戶而言，Clubhouse採用的技術並非新穎。這款誕生於矽谷的新興社群，採用App會員邀請制，用戶可進去不同的語音聊天室，談論五花八門的主題。不過，直播平台YY、递爪（Dizhua）、荔枝及其他語音社群網絡App，最早於2011年就出現在中國。

語音聊天App递爪於2019年在中國推出，功能與Clubhouse最相近。但根據數據分析公司Sensor Tower，递爪迄今在陸版蘋果App Store的下載量僅14萬次，遠遠不及Clubhouse本月首周的下載安裝次數就高達390萬次。

DCM創投公司駐東京消費者部門投資經理原健一郎指出，關鍵不在於Clubhouse的技術取勝，大家都使用相同的語音軟體開發工具，「社交App首重網絡影響，如果你登入App後發現沒有朋友，意即看不見任何內容，這就不是一款好的App。」他補充，Clubhouse能吸引創造優質內容的全球用戶，進而吸引更多新用戶註冊，不同於其他聚焦在中國的社交App。

產業專家表示，儘管許多中國App擁有類似於Clubhouse的技術，但基於北京當局的監管，將難以複製Clubhouse在全球取得的成功經驗。陳凱西說，有趣的是一款美國App竟然能如此火紅，贏過擁有類似、甚至更佳功能的所有中國App」，她指出，關鍵原因是許多中國語音社交App都有內容監控，禁止談論天安門和新疆等政治議題。