我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

環球晶取得Siltronic控股權 成全球次大12吋晶圓製造商

中國多年前就有類似Clubhouse的App 為什麼火不起來？

編譯黃嘉洵／綜合外電
Cassie Chen說：「Clubhouse的價值主張不是科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」。路透
Cassie Chen說：「Clubhouse的價值主張不是科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」。路透

近期迅速竄紅的語音社交平台Clubhouse傳出遭北京當局封鎖，中國用戶開始想法設法轉移陣地；但其實中國早有類似應用程式（App），卻從未有任何一款社群平台能在中國掀起波瀾。

日經新聞報導，部分用戶選擇將陣地轉移至WeChat（微信），但並非所有人認為微信能完美取代Clubhouse，原因是他們無法暢所欲言；騰訊旗下的微信據稱會監控用戶的聊天內容。

一家中國科技公司的產品經理陳凱西（Cassie Chen）說：「Clubhouse的價值主張並非科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的」；Clubhouse一名謝姓用戶8日表示，中國中國有許多相似的社交App，但沒有一款能與Clubhouse相提並論。

對許多中國用戶而言，Clubhouse採用的技術並非新穎。這款誕生於矽谷的新興社群，採用App會員邀請制，用戶可進去不同的語音聊天室，談論五花八門的主題。不過，直播平台YY、递爪（Dizhua）、荔枝及其他語音社群網絡App，最早於2011年就出現在中國。

語音聊天App递爪於2019年在中國推出，功能與Clubhouse最相近。但根據數據分析公司Sensor Tower，递爪迄今在陸版蘋果App Store的下載量僅14萬次，遠遠不及Clubhouse本月首周的下載安裝次數就高達390萬次。

DCM創投公司駐東京消費者部門投資經理原健一郎指出，關鍵不在於Clubhouse的技術取勝，大家都使用相同的語音軟體開發工具，「社交App首重網絡影響，如果你登入App後發現沒有朋友，意即看不見任何內容，這就不是一款好的App。」他補充，Clubhouse能吸引創造優質內容的全球用戶，進而吸引更多新用戶註冊，不同於其他聚焦在中國的社交App。

產業專家表示，儘管許多中國App擁有類似於Clubhouse的技術，但基於北京當局的監管，將難以複製Clubhouse在全球取得的成功經驗。陳凱西說，有趣的是一款美國App竟然能如此火紅，贏過擁有類似、甚至更佳功能的所有中國App」，她指出，關鍵原因是許多中國語音社交App都有內容監控，禁止談論天安門和新疆等政治議題。

App 中國 Clubhouse

上一則

中國新生兒爆款名字 男最愛叫「奕辰」女叫「一諾」

延伸閱讀

熱聊新疆、台獨、天安門 Clubhouse被中國官方封了

熱聊新疆、台獨、天安門 Clubhouse被中國官方封了
Clubhouse暴紅 大陸用戶翻牆開聊「世界觀不同了」

Clubhouse暴紅 大陸用戶翻牆開聊「世界觀不同了」
從八卦到理財 華人搶聽Clubhouse 入迷到娃哭也不應

從八卦到理財 華人搶聽Clubhouse 入迷到娃哭也不應
Clubhouse終究逃不過高牆？大批中國用戶遭封恐遭禁

Clubhouse終究逃不過高牆？大批中國用戶遭封恐遭禁

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬