任正非稱歡迎拜登來電 首籲美新政府採開放政策

華為創辦人任正非。（取材自搜狐網）

華為 創辦人任正非今天呼籲美國 總統拜登（Joe Biden）對中國企業採取較開放的政策，並重申華為願與美企分享5G技術。他也強調，華為永遠不會賣掉包括手機在內的消費者事業群。

任正非8日在一場於山西省太原市的媒體座談會中，作上述表示。

華為是全球最大的電訊設備商，也是中國銷量最好的智慧型手機 品牌。綜合香港南華早報和路透社報導，任正非在會中表示，華為希望不要被捲進地緣政治裡。

他說，華為致力於做出最好的產品，沒有精力參與這場政治漩渦，「我們希望美國政府可以採取更加開放的政策，來造福美國企業和美國經濟。」

他又說，歡迎拜登打電話給他。

美國前總統川普（Donald Trump）任內，將華為列入商務部的實體清單，限制華為獲取先進晶片，和與美國相關的科技和服務，這其中包括華為手機所使用、由谷歌（Google）開發的安卓（Android）系統。

而被拜登任命為美國商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）1月26日在聯邦參議院聽證會中表示，「沒有理由」不把華為、中興通訊等中企繼續留在實體清單中。

任正非反問，美國的制裁真的對自己有利嗎？他指出，英國在18世紀對美國的施壓，促成了美國的崛起，「美國今天的封鎖，會不會導致意想不到的後果」。

他也重申，華為願意和美國企業分享5G技術。他說，包括開發的權利、原始程序和原始碼，全都可以轉讓。又指美國若需要華為的晶片技術，也可以轉讓。

但他說，目前沒有任何公司就此來跟華為談判。

此外，他也強調，華為「永遠不會賣掉消費者事業群」，這個事業群包括華為引以為傲的智慧型手機業務。華為現有消費者、運營商、企業、雲與計算這4個主要的事業群。

在受到美國制裁限制後，華為2020年第4季的手機出貨量驟降為全球第5位。曾有傳言指華為繼賣掉平價手機品牌「榮耀」後，有意尋求出售高階手機系列Mate和P。但華為予以否認。

此外，華為近期也拓展業務到雲端運算，並與車廠的電動車業務合作。

任正非說，他對華為的生存有更強的信心，並指公司的5G技術也應用在礦業和智慧機場等業務上。

他說，相信這些新業務將抵銷今年在智慧手機業務失去的收益。