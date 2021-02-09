我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

任正非稱歡迎拜登來電 首籲美新政府採開放政策

中央社 / 台北9日電
華為創辦人任正非。（取材自搜狐網）
華為創辦人任正非。（取材自搜狐網）

華為創辦人任正非今天呼籲美國總統拜登（Joe Biden）對中國企業採取較開放的政策，並重申華為願與美企分享5G技術。他也強調，華為永遠不會賣掉包括手機在內的消費者事業群。

任正非8日在一場於山西省太原市的媒體座談會中，作上述表示。

華為是全球最大的電訊設備商，也是中國銷量最好的智慧型手機品牌。綜合香港南華早報和路透社報導，任正非在會中表示，華為希望不要被捲進地緣政治裡。

他說，華為致力於做出最好的產品，沒有精力參與這場政治漩渦，「我們希望美國政府可以採取更加開放的政策，來造福美國企業和美國經濟。」

他又說，歡迎拜登打電話給他。

美國前總統川普（Donald Trump）任內，將華為列入商務部的實體清單，限制華為獲取先進晶片，和與美國相關的科技和服務，這其中包括華為手機所使用、由谷歌（Google）開發的安卓（Android）系統。

而被拜登任命為美國商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）1月26日在聯邦參議院聽證會中表示，「沒有理由」不把華為、中興通訊等中企繼續留在實體清單中。

任正非反問，美國的制裁真的對自己有利嗎？他指出，英國在18世紀對美國的施壓，促成了美國的崛起，「美國今天的封鎖，會不會導致意想不到的後果」。

他也重申，華為願意和美國企業分享5G技術。他說，包括開發的權利、原始程序和原始碼，全都可以轉讓。又指美國若需要華為的晶片技術，也可以轉讓。

但他說，目前沒有任何公司就此來跟華為談判。

此外，他也強調，華為「永遠不會賣掉消費者事業群」，這個事業群包括華為引以為傲的智慧型手機業務。華為現有消費者、運營商、企業、雲與計算這4個主要的事業群。

在受到美國制裁限制後，華為2020年第4季的手機出貨量驟降為全球第5位。曾有傳言指華為繼賣掉平價手機品牌「榮耀」後，有意尋求出售高階手機系列Mate和P。但華為予以否認。

此外，華為近期也拓展業務到雲端運算，並與車廠的電動車業務合作。

任正非說，他對華為的生存有更強的信心，並指公司的5G技術也應用在礦業和智慧機場等業務上。

他說，相信這些新業務將抵銷今年在智慧手機業務失去的收益。

華為 美國 智慧型手機

上一則

中國疫苗援外 卻傳出本國人預約不到疫苗施打

延伸閱讀

拜登就任後 美雙航艦打擊群首次在南海聯合演習

拜登就任後 美雙航艦打擊群首次在南海聯合演習
拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放
華為突破封鎖 去年日賺2600萬美元

華為突破封鎖 去年日賺2600萬美元
民調：美式民主制度 僅16%樂觀 45%認為運作不當

民調：美式民主制度 僅16%樂觀 45%認為運作不當

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國
彈劾案2大關鍵發展：共和黨員投票動向、川普說法如何

彈劾案2大關鍵發展：共和黨員投票動向、川普說法如何