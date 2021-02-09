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Clubhouse終究逃不過高牆？大批中國用戶遭封恐遭禁

編譯張君堯／即時報導
近期迅速竄紅的語音社交平台Clubhouse在網路上掀起風潮，許多中國用戶藉此暢談爭議性的政治和人權問題，可惜好景不常，多位中國用戶8日指出Clubhouse似乎已遭到當局封鎖。路透
近期迅速竄紅的語音社交平台Clubhouse在網路上掀起風潮，許多中國用戶藉此暢談爭議性的政治和人權問題，可惜好景不常，多位中國用戶8日指出Clubhouse似乎已遭到當局封鎖。路透

近期迅速竄紅的語音社交平台Clubhouse在網路上掀起一股風潮，許多中國用戶藉此暢談爭議性的政治和人權問題，可惜好景不常，多位中國用戶8日指出，Clubhouse似乎已遭到當局封鎖。

有中國用戶8日晚間在微信反應無法登入 Clubhouse、也收不到註冊的驗證簡訊，反對中國網路審查的網站「Greatfire.org」隨後證實Clubhouse 的應用程式介面（API）已在北京時間8日晚間7點左右遭到封鎖。

因未受到言論審查，過去一周以來，成千上萬的中國網友湧入Clubhouse，大聊香港、新疆、西藏及台獨等敏感議題，享受「言論自由」，也為兩岸三地網友帶來難得的交流機會。

有中國用戶獲知 Clubhouse被封後，在微博哀嚎「我才快樂了一天」，另一名中國用戶則形容這是「堵上了一個春光乍洩的洞口」，不過也有不少中國用戶在主題房內互相提醒「絕對不要放棄自己的帳號」，擔心自己無法再看到主題房內共同討論議題的同好。

據悉，中國用戶現在使用仍能使用VPN「翻牆」進入Clubhouse，若將VPN關掉也可以繼續在聽取對話內容，有用戶笑稱Clubhouse還沒有徹底被「牆」。

中國 Clubhouse 微信

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