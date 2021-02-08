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殺害無辜女性當鬼新娘 中國嚴逞「配陰婚」陋習

記者林則宏／即時報導
中國農村「陰婚」儀式。取材自微信公眾號《長安劍》
中國農村「陰婚」儀式。取材自微信公眾號《長安劍》

殺害無辜女性後將其屍體出售，為亡者「配陰婚」，這種駭人聽聞的事今天竟然還存在。中國最高人民法院8日核准甘肅省慶陽市中級人民法院，依法對故意殺人犯馬崇華執行死刑。馬崇華正是利用中國陜北地區殘存的「配陰婚」陋俗，將智能障礙或有精神疾病的女子騙出殺害後，出售屍體牟利。

中國最高法院確認，馬崇華2016年3月得知陜西劉家村村民要購買屍體為其叔父「配陰婚」後，便開始尋找目標。

在得知甘肅省彭原鄉某女子患有精神類疾病，馬崇華於是謊稱要介紹對象，將被害人帶到山洞中用從黑市購買的藥物多次注射最終將被害人殺死。馬崇華後聯繫另一人將屍體運到陜西賣給劉家村村民，獲利人民幣3.5萬元。

馬崇華之後越又以相同手法殺害另一人，在運送屍體的過程中被警方抓獲。

中共中央政法委微信公眾號《長安劍》今日發文指出，僅在中國裁判文書網上以「陰婚」為關鍵詞搜索，就能找到180多件相關案件，涉及山西、陜西、甘肅、河北、河南、山東等省份的某些農村。

對於何以今天中國還會有「配陰婚」的陋習存在？文章指出，原因主要有二：

首先，「陰婚」的內涵是性別歧視和封建流毒，是對女性的最後一次物化。

2015年，山西男子常興平將其9歲外甥女毒打致死，作為一個夭折男孩的「鬼新娘」；2019年，山東德州23歲女子方洋洋因不孕遭婆家虐待致死。火化前，方洋洋的屍體已被娘家賣人，跟一名亡者冥婚。

其次，「陰婚」背後有一條不法的產業鏈在作祟。因為有需求，就有人專門從事女屍盜掘，有人自封「鬼媒人」，有人不惜跨省倒賣屍體，更有人因此將目光投向活人。

文章稱，在冰冷的經濟利益驅使下，「陰婚」產業甚至出現了「屍膨脹」。一項調查研究稱，「（人民幣）15萬元以下，連根骨頭都買不到」。

《長安劍》指出，源於殷商的冥婚，到現在還有市場，很大程度是利益在作祟，這些人打著民情的幌子，在源源不斷的市場需求中斡旋，借機大撈一把。要杜絕此一惡習，就必須斬斷整個產業鏈。

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