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中國疾控專家：中國疫苗是安全的

中央社台北8日電
圖為中國疫苗研發人員展示新型冠狀病毒滅活疫苗樣品。(新華社)
圖為中國疫苗研發人員展示新型冠狀病毒滅活疫苗樣品。(新華社)

中國疾控專家邵一鳴表示，中國疫苗的一、二期臨床試驗顯示，對青壯、老年與兒童都是安全的，「老年人組副作用反而更低一點」。

中新社報導，中國疾病預防控制中心研究員、世界衛生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴表示，現在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情處在呼吸道疾病大流行的第二個年度流行季，但將會被很快遏制住。

他稱，「因為現在很多國家都意識到，過去防控做得沒有像中國這麼到位和徹底，現在都在改進了」，防疫措施再加上疫苗的大規模接種，全球的形勢會往好的方向轉。

邵一鳴說，到今年夏季，不利於呼吸道疾病傳播的時候，北半球穩定住，全球就能夠更穩妥地應對好今冬明春的疫情防控。

針對病毒變異是否影響疫苗效力，邵一鳴說，未來新冠肺炎疫苗的發展可能會走向流感疫苗那樣的多價疫苗，把不同類型的變異毒株放在一起來注射。他呼籲民眾不必恐慌，科學在不斷地研究，數據也在累積，疫苗更新也都有科學判斷。

他還表示，目前中國接種速度與接種率是屬於快的。「我們國家的新冠疫苗研究屬於世界第一軍團，是第一個開始臨床試驗的國家，也是第一個進入三期臨床的國家。」

中國疫苗使用較為傳統的疫苗技術，一度引起疑慮。他對此表示，疫苗試驗的人愈多，試驗的時間愈長，就愈能證明安全，「從這個意義上說，我們國家疫苗使用的滅活（技術），已使用上百年了，全人類都用過這條技術路線的疫苗，應該說是可靠的。」

他還表示，從疫苗一、二期臨床試驗來看，3個年齡組最後的結果都是安全的，「老年人組副作用反而更低一點」。中國國產疫苗已經在很多國家被批准使用了，各個年齡組人群都在用，疫苗的安全性有保障。

他指，目前中國的較高風險人群、防治一線的隊伍、海關邊防還有一些重要的工作職位，比如碼頭的工作人員、跟進口貨物相關的人員、出國工作求學人員，都已在去年7月接受了疫苗的緊急接種。

流感疫苗 中國 疫情

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