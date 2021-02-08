Clubhouse被封 中國用戶：我才快樂了一天

中國官方已封鎖Clubhouse。(路透)

語音社交軟體Clubhouse 一度因中國 官方尚未禁止而湧入當地用戶，然而官方已在晚間7時許祭出封鎖手段，中國用戶需「翻牆」才能使用，引發中國用戶的錯愕，大嘆「我才快樂了一天」。

Clubhouse近日因「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」、「兩岸青年大亂聊」等政治話題類的主題房引起討論，也讓不少中國網友擔心，Clubhouse不久後就會被官方出手封鎖。昨天晚間還出現「明天Clubhouse 會被牆嗎？」主題房，凸顯這些揣測。

今天晚間，中國用戶們發現，之前可以自由使用的Clubhouse，已經需要使用翻牆軟體（VPN）才能使用，象徵中國官方已對Clubhouse築起封鎖的「牆」。

但也有部分用戶表示，中國大陸用戶現在使用VPN進入主題房，若將VPN關掉，也可以繼續在房間內聽取對話。有用戶就笑稱Clubhouse「還沒有徹底被『牆』」。

不過由於Clubhouse需要邀請碼才能申請，有中國用戶表示，自己提供了邀請碼給友人，但對方現在已無法收到邀請碼的通知訊息，也無法順利成功申請帳號，代表著Clubhouse可能不會再有更多的中國用戶。

有中國用戶獲知Clubhouse被封後，在微博 表示，「我才快樂了一天」，另一名中國用戶則形容這是「堵上了一個春光乍洩的洞口」。但也有不少中國用戶在主題房中互相提醒，絕對不要放棄自己的帳號，擔心自己無法再看到主題房內共同討論議題的同好。