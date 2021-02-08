港媒：前中共中聯部副部長王亞軍 將出使北韓

港媒報導，中共中央聯絡部前副部長王亞軍，將出任中國駐朝鮮（北韓）大使。（取材自人民網）

據報導，已卸任的中共 中央聯絡部副部長王亞軍將出任中國 駐朝鮮（北韓 ）大使。現年51歲的王亞軍是中共外事系統中歷來最年輕的副部級官員，這次首次出任駐外大使。

香港星島日報今天在一則評論文章中指出，王亞軍1月已卸任中央聯絡部副部長，空缺由中共中央紀律檢查委員會駐中央外事辦公室紀檢組組長陳洲接替。

文章引述外交界消息指出，中國駐外大使通常為局級，但有11個國家的大使為副部級，包括駐美國、俄羅斯、英國、法國、北韓、日本、德國、印度、巴西、南非和埃及。

而北韓地位特殊，中國一向派出副部級大使，以顯重視，且大都由從事政黨外交的中聯部副部長出任，包括現任大使李進軍。

文章表示，李進軍已近65歲，將在春節前返回中國。

文章分析，王亞軍於1969年出生，勉強可以列入「70後」；他是安徽人，在外交學院畢業，1995年進入外交部擔任團委書記，後來出任政策研究司副司長、駐歐盟使團公使、中央外辦政策研究局局長等職，2016年擔任中聯部部長助理，2018升任副部長。

文章形容王亞軍為中國外交新星，這是他首次出任駐外大使，是歷來外事系統中最年輕的副部級官員，「前途不可限量」。