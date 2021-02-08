我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

歐美出現「抵制冬奧會」聲音 環時：不會得逞

記者羅印冲／綜合報導
中國國家主席習近平（左）日前宣示明年冬奧如期舉辦。圖為習近平此前在北京視察冬奧場地的情況。（新華社）
中國國家主席習近平（左）日前宣示明年冬奧如期舉辦。圖為習近平此前在北京視察冬奧場地的情況。（新華社）

美國幾名參議員3日提案要求國際奧委會改變2022年冬奧會舉辦地之後，英國兩名議員又在6日提出抵制北京冬奧會，中國官媒環時社評稱，這種嚴重違背奧林匹克精神的極端主張絕不會得到廣泛響應，並稱無論國際奧委會、各國運動員，還是廣大世界公眾都不會願意受這一小撮勢力綁架，幫他們的圖謀得逞。

社評指出，對出於政治目的抵制奧運會，國際社會有過沉痛教訓。冷戰時期美國發起了對1980年莫斯科奧運會的抵制，之後蘇聯又率盟友抵制了1984年的洛杉磯奧運會。那兩次一來一去的相互抵制嚴重損害了奧林匹克運動，剝奪了很多運動員的寶貴參賽機會，進一步加劇了世界的分裂和對抗，人們對它們的評價幾乎全是負面的。

社評說，自那以後，政治是政治，體育是體育，兩者應分開成為全球體育界、乃至整個國際社會相當堅定的主流認識。儘管在後來的漢城奧運會、北京奧運會之前，仍有極端團體和人物尋機搞事，但他們能夠掀動的都是小風浪。

社評稱，現在如果某個國家或國家集團出於政治原因抵制奧運會，一定會受到國際奧委會和相關國家運動員的強烈反對。雖然美國上屆政府拉開與中國打新冷戰的架勢，但虛張聲勢的成分多，遠未成為真正的潮流。美英若帶頭抵制北京冬奧會，即使在他們國家也會被看成胡鬧，面臨巨大阻力和一些關聯的不確定性。

社評又稱，中國既是體育大國，也是經濟大國，政治影響力與日俱增。如果哪個國家受極端勢力蠱惑採取抵制北京冬奧會的實際行動，北京一定會予以猛烈報復。北京無疑不缺少可以實施報復的資源和手段。

北京 奧運 美國

上一則

每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工

下一則

超狂！山東企業送39員工各1輛寶馬 「僅是部分年終獎」

延伸閱讀

北京數位人民幣測試 抽155萬美元紅包

北京數位人民幣測試 抽155萬美元紅包
金山人語／東京奧運正在路上

金山人語／東京奧運正在路上
北京大買油？ 127艘超級油輪航向中國 半年來最盛況

北京大買油？ 127艘超級油輪航向中國 半年來最盛況
環時：「中國挑戰」焦慮滲透全美 拜登現極重防範之心

環時：「中國挑戰」焦慮滲透全美 拜登現極重防範之心

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？