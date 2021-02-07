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App圖標竟寫「欠122億」 中國樂視回應：不影響觀看

記者林汪靜／即時報導
樂視App 6日圖標Logo換新，但Logo竟高調寫著「欠122億」的字樣。（圖／取自新浪網）
樂視App 6日圖標Logo換新，但Logo竟高調寫著「欠122億」的字樣。（圖／取自新浪網）

中國影劇網站樂視App 6日版本更新後，圖標Logo換新，但Logo竟高調寫著「欠122億」的字樣，此事也讓樂視登上微博熱搜，引發中國網友熱議。樂視視頻對此回應，「樂視網欠款大家都知道，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對，此次圖標更新不影響大家觀看視頻內容，也不影響樂視超級電視正常運營。」

澎湃新聞報導，農曆年來臨之際，中國各大互聯網App紛紛推出紅包誘惑，並將紅包金額高調地更換到了App圖標上，如抖音分20億人民幣，快手分21億人民幣，百度App分22億人民幣，拼多多分28億人民幣。

樂視安卓版App 6日也來「湊熱鬧」，在新版本更新後，Logo換新圖樣，Logo上卻顯示「欠122億」字樣，也引起中國網友議論。有網友吐槽：「改名叫樂觀視頻吧」；也有網友表示：「心疼」。

樂視網7日對此回應稱，此次更新改善了樂視APP的使用體驗，新年將至，樂視也會上線更多內容供大家觀看。

樂視視頻在回應中還表示，樂視網雖已退市，但樂視視頻仍在堅持營運，並因為一些經典電視劇的獨播權而在市場上受到歡迎。去年，樂視宣布與阿里投資的獨角獸匯通達達成戰略合作，今年年初，基於雙方合作的第一款產品也正式上線銷售，感謝大家對樂視一直以來的關注和支持。

此外，今年樂視新年的內部信中提到：「過去的幾年中，公司一度深陷困境之中，這使得我們每做一件事情，都需要付出比在其他公司更多的努力和艱辛，有時甚至需要我們低下高昂的頭。」

據天眼查App顯示，樂視網信息成立於2004年，註冊資本約40億人民幣，實際控股人為賈躍亭，持股比例達22.5%。該公司於2010年在創業板上市，曾是唯一一家在中國上市的影音網站，也是最早宣布盈利的影音網站，2015年最輝煌時該公司市值一度達1500億人民幣；去年7月，樂視網終止上市，7月20日，樂視最後一個交易日平收，報每股0.18元人民幣。

截至去年第一季末，樂視網尚有28萬股民，6月5日步入整理期復牌後，樂視網22個交易日跌停，投資者損失慘重。

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