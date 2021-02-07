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聊天程式Clubhouse中國爆紅 邀請碼炒價至100美元

記者賴錦宏／即時報導
「Clubhouse」的邀請碼在eBay上已升至近100美元。（新浪微博照片）
「Clubhouse」的邀請碼在eBay上已升至近100美元。（新浪微博照片）

一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。新用戶註冊需要現有用戶的邀請碼，給軟體用戶帶來一種特殊感。目前，「Clubhouse」的邀請碼在eBay上已升至近100美元，在淘寶網上也賣到了人民幣幾十元到至400元，這種「一碼難求」的熱度非常罕見。

據星島網，去年疫情之初，Clubhouse在美國矽谷橫空出世，當時只有5000個測試用戶。在Clubhouse，用戶只能語音，沒有彈幕，不能錄影，不能錄音，聽後即焚。主持人創建房間後，跟嘉賓聊天，聽眾可以旁聽，三種身分經主持人同意後還可轉換。

軟體還有諸多限制，如只有蘋果手機IOS系統才可下載，且蘋果中國區的應用程序商店無法下載。許多用戶說，由於都是「熟人」邀請，這個平台的上發言的用戶素質似乎比其他社交平台高了許多。

軟體在中國躥紅，最初無疑得益於科技界明星人物、特斯拉公司CEO馬斯克。日前馬斯克在Clubhouse上直播聊天，把它推向輿論的高潮，引來大量新用戶。目前，該軟體上的中文用戶多爲科技業、媒體、文化業從業者、學術界人士等群體。在新浪微博上，「Clubhouse邀請碼」、「Clubhouse下載」也一度成爲熱搜詞。

「Clubhouse」用戶可以加入不同的club，也可自建主題，暢所欲言。據路透及美國之音報導，新疆、香港、台灣、李文亮……這些在中國社群媒體上不太可能會出現開放討論的議題紛紛出現在聊天室中。有中國和海外華人日前就在「默哀Room」悼念逝世周年的武漢醫生李文亮。

有消息稱，Clubhouse雖非來自中資，但其可能使用了中資公司Agora的語音平台技術，不過雙方至今都無承認有合作。

一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。（新...
一款名為「Clubhouse」的美國音頻社交軟體APP，最近在中國突然暴紅。（新浪微博照片）

Clubhouse 中國 美國

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