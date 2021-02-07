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中國網友湧進Clubhouse 迴避審查聊台港等敏感話題

編譯林奇賢／綜合外電
Clubhouse目前只能在iOS裝置使用，而且在中國的App Store無法下載，但中國網友可以藉由更改App Store的位置，來取得這款App。取材自微博
Clubhouse目前只能在iOS裝置使用，而且在中國的App Store無法下載，但中國網友可以藉由更改App Store的位置，來取得這款App。取材自微博

為了避免遭當局審查，許多中國網友紛紛湧入當前最夯的語音社群平台Clubhouse，讓這個尚未受當局監管的平台上，充斥著許多有關人權、國家認同和其他敏感話題的言論。

路透記者查訪Clubhouse上數間中文聊天室發現，上千名用戶在裡面討論新疆集中營、台獨、香港國安法等話題。

此外，該平台上還有個熱門聊天室，罕見地聚集了中國、台灣和香港網友，討論著該地區加劇的緊張政治情勢。

這種現象還在6日上微博熱搜，微博的一名用戶在貼文表示：「我不知道這樣的（網路）環境還能持續多久。但我絕對會記住網路歷史上的這一刻。」

中國網路當局近年來的審查尺度日益嚴格，擴大了在該國禁用的應用程式（App）、媒體、社群媒體的名單。推特、臉書、Youtube等西方國家的社群媒體，都禁止在中國使用，因為當地網路進行嚴格審查，以根除可能顛覆中共政府的言論。

在去年初才推出的Clubhouse，在特斯拉執行長馬斯克與線上交易平台Robinhood執行長Vlad Tenev現「聲」該平台後，用戶人數出現爆炸性成長。

目前能進入Clubhouse聊天室的唯一方法，是收到現有用戶寄出的邀請函。截至7日，該平台的邀請函在中國熱門電商網站上的售價，介於人民幣50至400元（7.73至69.59美元）。

中國 社群媒體 Clubhouse

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