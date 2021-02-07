中國解放軍 將在大連外海舉行15天軍演

解放軍近期在渤海、黃海、東海三大海域密集演習。（央視截圖）

中國 大陸官方宣布在渤海海峽黃海北部進行長達15天的軍事演習，引起關注。

據中國海事局官網7日發布的最新航警，解放軍將於2月7日16時至2月21日16時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，四點連線範圍禁止船隻駛入。

另據香港01報導，此前，解放軍在渤海、黃海、東海三大海域密集演習。1月31日、2月1日，渤海海域執行軍事任務；1月31日至2月7日，渤海海峽黃海北部執行軍事任務。此外，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊在東海某海域組織主炮射擊、綜合攻防等20多個課目的實戰化訓練。

報導指，2021年以來，美軍頻繁進入台海、南海區域，解放軍一系列演習動作被指針對當前南海及台海局勢。

對於美軍「麥凱恩」號（USS John S. McCain）驅逐艦2月4日穿越台灣 海峽，大陸外交部發言人汪文斌同日回應稱，希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。中方密切關注並全程掌握美國 軍艦通過台灣海峽的情況，中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對於美軍艦穿越台灣海峽後進入南海，並在西沙群島海域航行，解放軍南部戰區發言人田軍里大校表示，美軍的這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，蓄意擾亂南海和平、友誼、合作之海的良好氛圍。

他強調，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。