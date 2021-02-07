鞏固一帶一路、拚疫苗外交 習近平、李克強喊話非歐

中國國務院總理李克強5日在北京中南海紫光閣出席同歐洲企業家高級別視頻對話會。（中新社）

中國 國家主席習近平和國務院總理李克強 近日分別和非洲聯盟及歐洲企業家通話。習近平指願和非洲推進抗疫合作及「一帶一路」；李克強則說，疫苗 是全球公共產品，各國應加強合作。

中國官媒新華社報導，習近平6日致電第34屆非洲聯盟峰會時表示，中非在2020年相互支援、共抗疫情。中國願和非洲一起凝聚戰略共識，推進抗疫合作，落實2018年北京峰會成果，並推動中非共建「一帶一路」合作「走深走實」。

李克強則在5日於北京中南海紫光閣出席歐洲企業家高級別視訊對話會，出席會議的有富豪汽車（Volvo）、空中巴士（Airbus）和參與研發疫苗的藥企阿斯特捷利康（AstraZeneca）負責人等。

據報導，李克強指出，疫苗是戰勝全球疫情的最終武器，也是全球公共產品，國際社會應該加強疫苗全球合作。

中國先前就已宣布，決定向世界衛生組織（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）提供1000萬劑疫苗，主要用於開發中國家急需。

李克強又呼籲，各方應維護多邊主義，遵循以規則為基礎的多邊貿易體制和公平競爭原則，並指日前完成談判的歐中全面投資協定，展現雙方維護國際規則的努力。

他在談到氣候變遷時，也重申中國要力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和等目標；並呼籲歐洲擴大開放對中國的清潔能源技術。