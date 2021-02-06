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鄭爽范冰冰「劣跡」能洗白了？官方開出條件網友噓

中國新聞組／北京7日電
范冰冰被點名應列入劣跡藝人。(取材自微博)
范冰冰被點名應列入劣跡藝人。(取材自微博)

中國演出行業協會5日發布「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，明確規定違反從業規範的演藝人員，最重可永久聯合抵制，但也可申請復出。消息一出，許多網友批評復出條款無異是讓劣跡藝人能「洗白」實在太扯。協會表示此辦法不溯既往後，又引來網友「那范冰冰鄭爽不是都能甩難了？」的質疑。

國家廣電總局去年11月要求各地相關單位不為「違法失德藝人」提供「公開出鏡發聲機會」。中央社報導，包括男星文章、女星鄭爽都被評為「劣跡藝人」而遭到業界抵制。官媒人民日報俠客島去年也曾點名柯震東、范冰冰、陳羽凡、翟天臨、黃海波等人都應列入劣跡藝人，要求必須封殺他們透過直播復出。

網路流傳一段疑是鄭爽將退出演藝圈的音檔。(取材自微博)
網路流傳一段疑是鄭爽將退出演藝圈的音檔。(取材自微博)

根據中國演出行業協會公布的「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，藝人若危害國家統一、違反道德倫理與法律都是「劣跡」，將被業界抵制一年到永久不等期限。若劣跡藝人想復出，須在禁令屆滿前三個月提出申請，獲得同意後才可重新活動。申請復出的規定，被許多人認為是長期遭抵制的藝人翻身的機會。

許多網友對這項申請復出規定不以為然，他們說，這代表此前因涉及逃稅的范冰冰、涉出軌的文章、涉毒的柯震東以及涉及代孕生子事件的鄭爽等人在被演藝圈拉黑之後都能「死而復生」，質疑這項辦法訂來只是「好看的」，劣跡藝人就應永久封殺，不該再給他們任可翻身的機會。

不過新華社隨後專訪了中國演出行業協會秘書長潘燕表示，這項管理辦法是自3月1日起實施，不溯及過往，之前的相關情況均不適用於該辦法。違規藝人的自律懲戒措施和復出評議工作將由道德建設委員會公平開展，不設立社會舉報渠道。

這項說法又引來部分網友不滿：「懲戒和復出評議都由協會來做，是否應有社會公正人士加入以求公開透明？」。有網友認為，辦法不溯及既往，代表范冰冰、鄭爽等人此前涉劣跡行為都不適用，「原本以為此辦法是為懲戒近來的劣跡藝人訂製，沒想到以前的都不罰，那不等於是替他（她）們甩難？」

對於網友的質疑，潘燕說，每次評議工作都將採用委員「背靠背」互不干擾的方式進行，力爭綜合各界代表的意見，做到客觀公正。

柯震東被點名應列入劣跡藝人。(本報資料照片)
柯震東被點名應列入劣跡藝人。(本報資料照片)

鄭爽 范冰冰 中國

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