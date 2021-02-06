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解放軍「最強神獸」99A主戰坦克 現身中印邊境

記者羅印冲／綜合報導
央視曝光99A坦克在中印邊境鎮守。（央視畫面截圖）
央視曝光99A坦克在中印邊境鎮守。（央視畫面截圖）

本月3日，央視新聞播出了西部戰區為駐守喀喇昆侖一線部隊運輸新春年貨的影片，令人意外的是，車隊翻山越嶺到達前線部隊駐地時，迎接他們的竟然有一輛被稱為解放軍「最強神獸」的99A型主戰坦克，證實已部署在海拔超過5000公尺的中印邊境上，和印軍直接對峙。

據港媒報導，90年代初，中國借鑑蘇聯T-72坦克方案，再吸納西方技術，1999年裝備了99式主戰坦克。坦克重52噸、使用125MM主炮、第二代爆炸反應裝甲，具有火力猛、動力強、裝甲厚、自動火控等特點。

99A型為99型坦克的第三期改進型，除了底盤、發動機、傳動系統大幅改進外，還增加了雷射主動對抗系統對敵方雷射測距儀、星光夜視鏡、熱像儀等，同時也加裝了可見光/近紅外線光學電力儀器干擾、致盲激光（雷射）發射器等。

印度目前裝備的最強坦克是少量購自俄羅斯的T-90S。T-90S也是在8、90年代研製，為T-72坦克的改進版。其重約46噸，也使用125MM主炮，但使用傳統裝甲鋼板、多層複合裝甲及爆炸反應裝甲混合防護。

環球時報引軍事專家認為，比較中印兩種主戰坦克，T-90S源於前蘇聯的T-72，當年其設計初衷是在歐洲平原上搞「鋼鐵洪流」，根本沒考慮過把其放到高原上作戰，也沒有將這種坦克搬到高原作實戰測試。「印度之所以將T-90S部署在中印邊境，純粹的是趕鴨子上架，無奈之舉。」

分析還指出，T-90S不論火力和防護力也較99A弱，「即使99A被偷襲，T-90S先開炮也不能打穿99A的正面，而99A的激光（雷射）報警系統和壓制觀瞄系統會自動以制盲激光（雷射）反擊，幾秒後99A的主炮就開始反擊，T-90S會被開罐頭一樣被切開反殺。」

中國原來在高原地區主要部署是15型輕型坦克，其機動性強，但不論火力和裝甲均無法和T-90S對抗。去年6月，中印邊境局勢緊張，中國軍方曾證實，76集團軍通過鐵路機動的方式將過百輛99式坦克運到海拔4500公尺的崑崙山腹地集訓。而這次99A型駐守中印邊境「意外」曝光，顯示中國已作好應對邊境事態的各種準備。

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