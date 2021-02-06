有條件批准 中國第2支疫苗上市

新冠疫苗「克爾來福」有條件批准上市。（中新社資料照片）

中國 國家藥監局昨日發布消息稱，已於5日批准北京科興中維生物技術有限公司的新冠病毒滅活疫苗 「克爾來福」有條件上市。這是繼國藥集團中國生物新冠滅活疫苗去年底獲批上市後，第二支獲中國官方批准上市的疫苗。

中國國家藥監局稱，根據相關規定和特別審批程序，進行應急審評審批，有條件批准上市申請。同時要求該疫苗上市許可持有人繼續開展相關研究工作，完成相關條件的要求。

科興中維從去年九月即開始陸續向中國藥監局提交有關疫苗保護力相關的資料，前後超過40次。本月3日，科興中維的「克爾來福」疫苗上市申請獲受理，5日獲得有條件的上市批准。

據科興中維網站資料，「克爾來福」是用新型冠狀病毒（CZ02株）接種非洲綠猴腎細胞，經培養、收獲病毒液、滅活病毒、濃縮、純化和氫氧化鋁吸附製成，不含防腐劑。該疫苗適用於18歲及以上人群的預防接種，用於預防新冠病毒感染所致的疾病。該疫苗的基礎免疫程序為二劑次，間隔14至28天；每一次人用劑量為0.5毫升。

科興董事長尹衛東稱，這是抗疫巨大進展。科興將繼續推進「克爾來福」第三期臨床研究和有條件上市後的臨床研究，以及在相關國家和地區的註冊和應用。

去年6月，「克爾來福」疫苗獲中國官方批准緊急使用；7月起陸續在中國針對特定人群開展緊急接種。截至今年1月，包含印尼、巴西、智利、土耳其等國，也准許了這款疫苗緊急使用，接種對象以醫務人員、老年人等高風險人群為主。

此外，中國官方近日透露，據不完整統計，迄今已有40多個國家提出進口中國疫苗的需求，從訂單數量來看，中國疫苗至少已拿到16個國家及地區超過五億劑疫苗的合同。

目前，埃及、約旦、匈牙利和巴基斯坦已批准了中國國藥疫苗；印尼、土耳其、巴西等國則已批准並開始接種科興研發的疫苗。

昨日，首批的十萬劑中國國藥集團新冠病毒滅活疫苗已由北京運抵澳門 ，澳門當局將於9日開始安排當地醫護人員優先接種。