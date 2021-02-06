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李文亮去世一周年 中國網路掀懷念不捨

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李文亮去世一周年 中國網路掀懷念不捨

中央社台北6日電
新冠肺炎中國吹哨人李文亮去世一周年，中國網民集體表懷念。(Getty Images)
新冠肺炎中國吹哨人李文亮去世一周年，中國網民集體表懷念。(Getty Images)

新冠肺炎「吹哨人」李文亮醫師去世一周年的今天，疫情仍未結束。中國數以萬計網友相繼到他的微博留言表達懷念與不捨；李文亮的遺言：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」在網路熱傳。

儘管中共極力宣傳抗疫成功，但李文亮的遭遇是無法掩飾的一道傷痕。他在一年前的今天染疫離世，引發舉國悲痛與憤怒；他的微博儼然成為中國人的「哭牆」。

2020年2月1日，李文亮在微博宣布：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」文末附上一個哈哈的圖案自嘲。

這是他生前發表的最後一篇微博文章，下方的評論早已突破百萬則，無法顯示真實數字。

今天，數以萬計的網友接力留言表達對李文亮的懷念與不捨，並祝他新年快樂，在天國一切安好：

「一年過去了，疫情仍然沒有結束，永遠記得您，偉大的平凡人。」、「快春節了，要過年了，怎麼覺得來你這裡鼻子一酸…突然想你了…」、「您是真正的英雄，人民不會忘記您！」

「看到每天有這麼多人來看你，就明白，人們心底的哨聲依然嘹亮！」、「一年了，官方像是你沒存在過一樣，沒有紀念，沒有聲音，但是你還有我們，謝謝你！一個健康的社會不應該只有一種聲音！」

李文亮醫生最後一條微博下的評論，充滿網友的懷念與不捨。(截取自微博)
李文亮醫生最後一條微博下的評論，充滿網友的懷念與不捨。(截取自微博)

經濟參考報首席記者李微敖今天在微信公眾號「資淺記者」發表紀念李文亮去世一周年的文章，感性敘述一年前的夜晚，他們在武漢中心醫院實地採訪李文亮經搶救無效離世的過程。

文末寫道：「但這個悲劇，也不全是無意義的。因為，他的去世讓相當多數的中國人，包括其他國家的一些人們，對新冠病毒的危害，更加警醒；他的去世，也讓官家、有權者們，看到了『人心向背』，感受到了『民意難違』。」

李微敖強調，李文亮留下的那句話：「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，這就是從事「真正的新聞」工作的意義所在。

「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，今天也在中國網路熱傳，對當局與體制再度發出呼喊。

諷刺的是，李文亮離世後雖被中國當局平反並追封為「烈士」，但李文亮留下的父母、妻子與兩個孩子迄今仍遭到「維穩」，禁止對外發聲。

BBC中文網報導，記者在李文亮忌日前夕撥通其父李樹穎的電話。李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。而李文亮的妻子付雪潔也表示「不方便接受採訪」。

中國 微博 疫情

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