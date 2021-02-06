新華社：布林肯告訴楊潔篪 美國一中政策沒變

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左）6日與美國國務卿布林肯通電話，雙方也談及了台灣問題。路透、美聯社

據新華社報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日應約同美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪告訴布林肯，台灣 問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題。布林肯則重申，美方將繼續奉行一個中國 政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

布林肯是拜登 政府上任以來，美中之間迄今最高層級的官方直接對話。美國總統拜登已與與多國元首通話，但尚未與中國國家主席習近平通話。

新華社指出，楊潔篪表示，中美關係發展給兩國人民帶來巨大利益，也促進了世界和平和繁榮。當前中美關係正處在關鍵時刻。

他指出，中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

楊潔篪強調，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事。

楊潔篪並告訴布林肯，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

他並重申，涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。

據新華社報導，布林肯表示，美中關係對兩國和世界都非常重要。美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。布林肯還重申，美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

報導稱，雙方同意就雙邊關係和共同關心的國際地區問題保持聯繫和溝通。