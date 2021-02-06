我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中終於通話 布林肯促中譴責緬甸政變、關切台海

「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院

中成功試射陸基中段反導飛彈 專家：核武攔截能力提升

記者林則宏／即時報導
中國民眾4日晚間拍攝到軍方進行陸基中段反導攔截技術試驗。《央視軍事》微信公眾號
中國民眾4日晚間拍攝到軍方進行陸基中段反導攔截技術試驗。《央視軍事》微信公眾號

中國國防部4日深夜宣布，成功完成陸基中段反導攔截技術試驗。中國軍事專家曹衛東接受央視訪問時指出，其意義在於，中國對核武器的攔截能力已有了大幅度的提升。

中國國防部4日發布的新聞稿稱，「2021年2月4日，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。」央視軍事新聞頻道5日則對此做進一步的解釋。

報導稱，陸基中段導彈防禦系統，是從陸地發射平台對敵方彈道飛彈進行探測和跟蹤，然後發射攔截器，在敵方彈道飛彈處於中段飛行階段時將其攔截。

彈道飛彈中段飛行是指飛彈發動機關閉後在大氣層外以慣性飛行的階段，這階段彈道相對平穩和固定。反導系統計算出其彈道後，就可準確引導攔截飛彈進行一次或多次攔截。

彈道飛彈的飛行分三個階段：上升段、中段、末段，反導彈攔截技術主要是針對這三個不同飛行階段進行攔截。目前比較成熟的反導系統集中在中段和末段攔截上。

導彈攔截系統按發射載體可分為陸基、海基和空基。陸基反導攔截，就是以陸地飛彈基地為發射平台的反導系統。

海基攔截系統，主要部署於艦艇上，可以很方便地進行全球範圍內的快速部署，在攔截潛射飛彈時可做出快速反應。空基攔截系統是裝備在戰鬥機上的攔截系統。

中國軍事問題專家曹衛東指出，飛彈飛出大氣層後，因大氣層外空氣稀薄，此時飛彈的飛行速度非常快。發射的攔截彈要和對方發射的洲際彈道飛彈的彈頭撞在一起，首先要由雷達識別來襲彈頭，判斷其軌跡、速度，然後進行跟蹤再發射，難度非常大。

中國反導技術研究本世紀初進入新階段，2010年1月首次成功進行陸基中段反導攔截試驗，2013年1月進行第二次試驗。之後又多次進行攔截試驗，並取得成功。

曹衛東指出，中國這次中段攔截試驗非常成功。具備中段反導攔截技術，就可以對來襲導彈進行提前預警和攔截，其意義在於使中國對核武器這種戰略導彈的攔截能力有了大幅度提升。

中國 彈道飛彈 國防部

上一則

瑞幸咖啡在美申請破產保護 公司稱：好消息

延伸閱讀

「秀肌肉」嗆美？ 中深夜試驗反導攔截：不針對任何國家

「秀肌肉」嗆美？ 中深夜試驗反導攔截：不針對任何國家
中國防部：成功實施陸基中段反導攔截技術試驗

中國防部：成功實施陸基中段反導攔截技術試驗
美國總統獨握動用核武大權 前防長籲拜登廢止

美國總統獨握動用核武大權 前防長籲拜登廢止
川普曾說「我的核按鈕比你更大顆」他想發射 無人能管

川普曾說「我的核按鈕比你更大顆」他想發射 無人能管

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫