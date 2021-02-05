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飛行197天 中國「天問一號」傳回首幅火星圖像

記者林則宏／綜合報導
中國國家航天局公布「天問一號」在距離火星約220萬公里處獲取的首幅火星圖像。新華社
中國國家航天局公布「天問一號」在距離火星約220萬公里處獲取的首幅火星圖像。新華社

據新華社報導，中國去年7月23日發射的火星探測器「天問一號」，在飛行約197天後，傳回了首幅火星圖像，火星上一些標誌性地貌清晰可見。

報導稱，5日20時，「天問一號」探測器發動機點火工作，順利完成地火轉移段第四次軌道中途修正，以確保按計畫實施火星捕獲。中國國家航天局同步公布了「天問一號」傳回的首幅火星圖像。

目前「天問一號」已在軌飛行約197天，距離地球約1.84億公里，距離火星約110萬公里，飛行里程約4.65億公里，探測器各系統狀態良好。

「天問一號」是在距離火星約220萬公里處，獲取了首幅火星圖像。新華社指出，這是一次嘗試性拍攝，為中國探測器首次拍攝到火星的圖像。

圖中，火星阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑，以及最長的峽谷—水手谷等標誌性地貌清晰可見。

「天問一號」預計2月10日左右，在臨近火星後進行「近火制動」，即俗稱的「剎車」。在被火星捕獲後，天問一號將進入環火軌道，開啟環繞火星之旅，為著陸火星作準備。

中國航天科技集團五院火星探測器總設計師孫澤洲說，「這次火星探測任務最核心、最難的地方，就是探測器進入火星大氣後，氣動外形和降落傘減速的過程，只有一次機會。」

中國探月工程副總指揮吳艶華早前曾表示，按預定計畫，「天問一號」將於今年5月中旬，著陸火星巡視探測。　　

「天問一號」任務是中國獨立開展行星際探測的第一步，將通過一次發射實現對火星的「繞、著、巡」，即火星環繞、火星著陸、火面巡視。

「天問一號」拍攝的首幅火星圖像，火星上一些標誌性地貌清晰可見。①阿茜達利亞平原；...
「天問一號」拍攝的首幅火星圖像，火星上一些標誌性地貌清晰可見。①阿茜達利亞平原；②克律塞平原；③子午高原；④斯基亞帕雷利坑；⑤水手谷。中新社

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