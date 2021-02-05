中國調降核酸「十合一混檢費」，每次人民幣15元。（新華網）

新冠病毒核酸檢測 是中國 防疫重要手段，隨著春運到來，核酸檢測需求大增，中國各地也紛下調檢測費用，尤其是混合檢測的價格，陝西、福建等省分已將價格降至一次人民幣 15元（約2.3美元）。

據澎湃新聞報導，中國官方一月底發布「關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知」，春節期間返鄉人員核酸檢測可採取「十合一混採」技術進行檢測。

所謂「十合一混採」，即為核酸檢測採樣時，十人一組，這十個人分別對應的十根拭子放到一個樣本保存液中送檢。目前中國大部分地方進行普篩時均採取這種方式，混採的好處是可大幅降低檢測費用。

中國各地因此頒布新政，確定下調核酸混檢價格。比如，福建省從自1月5日開始，「十合一混採」檢測為每人次人民幣15元，「五混一檢測」每人次30元。山西省則要求公立醫療機構實施混合檢測時，五個樣本混合檢測每人次人民幣30元，十個樣本混合檢測每人次20元。

中國去年底以來多地先後爆出的新冠肺炎疫情已逐漸平息，根據中國國家衛健委昨通報，報告新增確診病例20例，其中本土病例6例，分別為黑龍江5例，上海1例。單日新增本土確診病例數不僅是今年元月二日以來首度降至個位數，也是去年12月27日以來新低，顯示這波疫情已有趨緩跡象。